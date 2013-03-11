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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:19
vadymbanker написав:
joik написав:Кто то работал с ОВГЗ через брокера Альфа Банк? Как они?
Тугие, дорогие комиссионные брокерские, на долл овгз. Уже не беру в счет всякие "правила" покупка элитных карт и/или страховок, чтобы иметь доступ вэк вип менеджеру для покупки овгз. Треш. Ищите мелкие банки, у них всё хорошо по овгз, это из нища.
Спасибо большое,совет пришолся в пору, у меня также есть такое как тугость, не могу дозвонится...
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:43
Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:
- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.);
- 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису;
- 50 грн за внесення змін до анкети рахунку;
- 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики;
- 100 грн за облікові операції зарахування ЦП;
- 200 грн за облікові операції переказу ЦП;
- 1000 грн за облікові операції списання ЦП;
- 200 грн за облікові операції блокування;
Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн.
Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн.
Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
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