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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:19

  vadymbanker написав:
joik написав:Кто то работал с ОВГЗ через брокера Альфа Банк? Как они?
Тугие, дорогие комиссионные брокерские, на долл овгз. Уже не беру в счет всякие "правила" покупка элитных карт и/или страховок, чтобы иметь доступ вэк вип менеджеру для покупки овгз. Треш. Ищите мелкие банки, у них всё хорошо по овгз, это из нища.


Спасибо большое,совет пришолся в пору, у меня также есть такое как тугость, не могу дозвонится...
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:43

Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:

- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.);
- 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису;
- 50 грн за внесення змін до анкети рахунку;
- 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики;
- 100 грн за облікові операції зарахування ЦП;
- 200 грн за облікові операції переказу ЦП;
- 1000 грн за облікові операції списання ЦП;
- 200 грн за облікові операції блокування;

Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн.
Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн.
Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
wasilla
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:11

wasilla

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200 грн за 1 операцію (ймовірно навіть 10 якщо онлайн в одному із них)
все решта - безкоштовно
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:56

Re: Рынок ОВГЗ

wasilla написав:Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:

- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.);
- 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису;
- 50 грн за внесення змін до анкети рахунку;
- 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики;
- 100 грн за облікові операції зарахування ЦП;
- 200 грн за облікові операції переказу ЦП;
- 1000 грн за облікові операції списання ЦП;
- 200 грн за облікові операції блокування;

Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн.
Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн.
Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
Вам нужно только зачисление цб, сбережение, выплата купона и тела. Всё остальное лишние.
vadymbanker
 
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