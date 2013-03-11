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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:19

  vadymbanker написав:
joik написав:Кто то работал с ОВГЗ через брокера Альфа Банк? Как они?
Тугие, дорогие комиссионные брокерские, на долл овгз. Уже не беру в счет всякие "правила" покупка элитных карт и/или страховок, чтобы иметь доступ вэк вип менеджеру для покупки овгз. Треш. Ищите мелкие банки, у них всё хорошо по овгз, это из нища.


Спасибо большое,совет пришолся в пору, у меня также есть такое как тугость, не могу дозвонится...
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:43

Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:

- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.);
- 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису;
- 50 грн за внесення змін до анкети рахунку;
- 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики;
- 100 грн за облікові операції зарахування ЦП;
- 200 грн за облікові операції переказу ЦП;
- 1000 грн за облікові операції списання ЦП;
- 200 грн за облікові операції блокування;

Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн.
Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн.
Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
wasilla
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:11

wasilla

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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:56

Re: Рынок ОВГЗ

wasilla написав:Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:

- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.);
- 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису;
- 50 грн за внесення змін до анкети рахунку;
- 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики;
- 100 грн за облікові операції зарахування ЦП;
- 200 грн за облікові операції переказу ЦП;
- 1000 грн за облікові операції списання ЦП;
- 200 грн за облікові операції блокування;

Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн.
Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн.
Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
Вам нужно только зачисление цб, сбережение, выплата купона и тела. Всё остальное лишние.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:31

  vadymbanker написав:
wasilla написав:Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:

- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.);
- 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису;
- 50 грн за внесення змін до анкети рахунку;
- 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики;
- 100 грн за облікові операції зарахування ЦП;
- 200 грн за облікові операції переказу ЦП;
- 1000 грн за облікові операції списання ЦП;
- 200 грн за облікові операції блокування;

Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн.
Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн.
Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
Вам нужно только зачисление цб, сбережение, выплата купона и тела. Всё остальное лишние.

Вот не факт, то же списание будет применено при продаже\погашении бумаги, чего это оно лишнее
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:12

Re: Рынок ОВГЗ

UX-2019 написав:
  vadymbanker написав:
wasilla написав:Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:

- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.);
- 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису;
- 50 грн за внесення змін до анкети рахунку;
- 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики;
- 100 грн за облікові операції зарахування ЦП;
- 200 грн за облікові операції переказу ЦП;
- 1000 грн за облікові операції списання ЦП;
- 200 грн за облікові операції блокування;

Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн.
Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн.
Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
Вам нужно только зачисление цб, сбережение, выплата купона и тела. Всё остальное лишние.

Вот не факт, то же списание будет применено при продаже\погашении бумаги, чего это оно лишнее
Читайте внимательно сайт привата овгз, внизу примечание, списание(погашение) от минфина, не считается как списание, тем самым бесплатно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:27

Рейтинг страховых компаний по инвестициям в ОВГЗ за 1 полугодие 2020 года
(более 3 ярдов, почти 2 из них - у иностранных компаний)
https://forinsurer.com/ratings/nonlife/20/6/94
Клаус
 
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