joik написав:Кто то работал с ОВГЗ через брокера Альфа Банк? Как они?
Тугие, дорогие комиссионные брокерские, на долл овгз. Уже не беру в счет всякие "правила" покупка элитных карт и/или страховок, чтобы иметь доступ вэк вип менеджеру для покупки овгз. Треш. Ищите мелкие банки, у них всё хорошо по овгз, это из нища.
Спасибо большое,совет пришолся в пору, у меня также есть такое как тугость, не могу дозвонится...
Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:
- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.); - 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису; - 50 грн за внесення змін до анкети рахунку; - 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики; - 100 грн за облікові операції зарахування ЦП; - 200 грн за облікові операції переказу ЦП; - 1000 грн за облікові операції списання ЦП; - 200 грн за облікові операції блокування;
Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн. Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн. Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
wasilla написав:Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:
- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.); - 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису; - 50 грн за внесення змін до анкети рахунку; - 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики; - 100 грн за облікові операції зарахування ЦП; - 200 грн за облікові операції переказу ЦП; - 1000 грн за облікові операції списання ЦП; - 200 грн за облікові операції блокування;
Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн. Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн. Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
Вам нужно только зачисление цб, сбережение, выплата купона и тела. Всё остальное лишние.
wasilla написав:Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:
- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.); - 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису; - 50 грн за внесення змін до анкети рахунку; - 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики; - 100 грн за облікові операції зарахування ЦП; - 200 грн за облікові операції переказу ЦП; - 1000 грн за облікові операції списання ЦП; - 200 грн за облікові операції блокування;
Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн. Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн. Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
Вам нужно только зачисление цб, сбережение, выплата купона и тела. Всё остальное лишние.
Вот не факт, то же списание будет применено при продаже\погашении бумаги, чего это оно лишнее
wasilla написав:Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:
- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.); - 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису; - 50 грн за внесення змін до анкети рахунку; - 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики; - 100 грн за облікові операції зарахування ЦП; - 200 грн за облікові операції переказу ЦП; - 1000 грн за облікові операції списання ЦП; - 200 грн за облікові операції блокування;
Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн. Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн. Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
Вам нужно только зачисление цб, сбережение, выплата купона и тела. Всё остальное лишние.
Вот не факт, то же списание будет применено при продаже\погашении бумаги, чего это оно лишнее
Читайте внимательно сайт привата овгз, внизу примечание, списание(погашение) от минфина, не считается как списание, тем самым бесплатно.
wasilla написав:Допоможіть чи вірно порахував витрати на покупку ОВДП в Приват24 на суму наприклад 100 000 грн. зі строком погашення 12 міс. під 10% річних:
- 100 000 грн. за 100 ОВДП(нехай ціна буде 1000 грн за шт.); - 300 грн. за відкриття рахунку онлайн за допомогою ел. підпису; - 50 грн за внесення змін до анкети рахунку; - 50 грн * 12 міс.= 600 грн. за облік облігацій внутрішньої державної позики; - 100 грн за облікові операції зарахування ЦП; - 200 грн за облікові операції переказу ЦП; - 1000 грн за облікові операції списання ЦП; - 200 грн за облікові операції блокування;
Всього витрати на придбання ОВДП склали 102 450 грн. Дохід від ОВДП 110 000 грн - 2450 грн = 107 550 грн. Реальна дохідність на суму 100 000 грн склала 7.5% річних.
А если сумму увеличить в 2 раза, какая будет доходность? Какие из расходов зависят от величины суммы, а какие нет?