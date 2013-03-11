wasilla
ваш приклад базується лише на одному (досить дорогому) банку, що працює із бумагами...
погляньте на роботу із ОВДП із інших точок зору, спробуйте мінімізувати деякі комісії чи взагалі обійтись без них
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 06 гру, 2020 18:27
wasilla
ваш приклад базується лише на одному (досить дорогому) банку, що працює із бумагами...
погляньте на роботу із ОВДП із інших точок зору, спробуйте мінімізувати деякі комісії чи взагалі обійтись без них
+50грн !
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