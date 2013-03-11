wasilla
ваш приклад базується лише на одному (досить дорогому) банку, що працює із бумагами...
погляньте на роботу із ОВДП із інших точок зору, спробуйте мінімізувати деякі комісії чи взагалі обійтись без них
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 06 гру, 2020 18:27
wasilla
ваш приклад базується лише на одному (досить дорогому) банку, що працює із бумагами...
погляньте на роботу із ОВДП із інших точок зору, спробуйте мінімізувати деякі комісії чи взагалі обійтись без них
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:50
не знаю как они составляли этот рейтинг, но у ряда СК бумаг х4 раза больше чем там написано
Додано: Пон 14 гру, 2020 13:25
Re: Рынок ОВГЗ
ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Вопрос интересный, пока ответа нет (
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:48
Собираетесь участвовать?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:11
нет, 19% смотрелось лучше )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:16
Широкий вы человек...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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