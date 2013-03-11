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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 165166167168
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:27

wasilla

ваш приклад базується лише на одному (досить дорогому) банку, що працює із бумагами...

погляньте на роботу із ОВДП із інших точок зору, спробуйте мінімізувати деякі комісії чи взагалі обійтись без них
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:50

  Клаус написав:Рейтинг страховых компаний по инвестициям в ОВГЗ за 1 полугодие 2020 года
(более 3 ярдов, почти 2 из них - у иностранных компаний)
https://forinsurer.com/ratings/nonlife/20/6/94


не знаю как они составляли этот рейтинг, но у ряда СК бумаг х4 раза больше чем там написано
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:25

Re: Рынок ОВГЗ

ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Вопрос интересный, пока ответа нет (
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:48

  rasmus написав:ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Вопрос интересный, пока ответа нет (
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asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:11

  asti написав:
  rasmus написав:ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Вопрос интересный, пока ответа нет (
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нет, 19% смотрелось лучше )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:16

  rasmus написав:
  asti написав:
  rasmus написав:ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Собираетесь участвовать?
нет, 19% смотрелось лучше )
Широкий вы человек...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:29

  rasmus написав:
  asti написав:
  rasmus написав:ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Вопрос интересный, пока ответа нет (
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нет, 19% смотрелось лучше )

Смотрелось то лучше, но и 12% выглядят неплохо на фоне унылых ставок депозитов
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:31

Re: Рынок ОВГЗ

Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
Если брокер, то какой?
Sidus
 
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