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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 06 гру, 2020 18:27
wasilla
ваш приклад базується лише на одному (досить дорогому) банку, що працює із бумагами...
погляньте на роботу із ОВДП із інших точок зору, спробуйте мінімізувати деякі комісії чи взагалі обійтись без них
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greenozon
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:50
не знаю как они составляли этот рейтинг, но у ряда СК бумаг х4 раза больше чем там написано
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Олежан
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:25
ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Вопрос интересный, пока ответа нет (
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:48
rasmus написав:
ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Вопрос интересный, пока ответа нет (
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Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 14 гру, 2020 18:11
asti написав: rasmus написав:
ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Вопрос интересный, пока ответа нет (
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нет, 19% смотрелось лучше )
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rasmus
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:16
rasmus написав: asti написав: rasmus написав:
ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Собираетесь участвовать?
нет, 19% смотрелось лучше )
Широкий вы человек...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:29
rasmus написав: asti написав: rasmus написав:
ставки гривневые по овгз будут расти или на нынешнем уровне зафиксируются?
Вопрос интересный, пока ответа нет (
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нет, 19% смотрелось лучше )
Смотрелось то лучше, но и 12% выглядят неплохо на фоне унылых ставок депозитов
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Sidus
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:31
Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
Если брокер, то какой?
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Sidus
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:17
Sidus написав:
Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
Если брокер, то какой?
зависит от суммы/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:47
Sidus написав:
Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
ага, надьожней, сьогодін лопнув ще один, зайдіть на гілку "Місто" банка
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greenozon
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