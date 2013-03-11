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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:42
asti написав: Sidus написав:
Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
Если брокер, то какой?
зависит от суммы/))
Я пока теоретически интересуюсь: с какой суммой куда лучше идти. Я так понял с маленькой лучше к брокеру, а с побольше надежнее в банк?
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Sidus
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