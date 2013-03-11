Я пока теоретически интересуюсь: с какой суммой куда лучше идти. Я так понял с маленькой лучше к брокеру, а с побольше надежнее в банк?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:42
Я пока теоретически интересуюсь: с какой суммой куда лучше идти. Я так понял с маленькой лучше к брокеру, а с побольше надежнее в банк?
Додано: Сер 16 гру, 2020 03:03
ОВГЗ - это не депозит и сразу перечисляется на счет Минфина. Так что банк тут только как посредник. Если и лопнет, то счет ценных бумаг переведут в другой и все.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 03:05
здесь поглядите и принимайте решение -
приблизительно и посчитайте свои расходы и там и там
а надежность - все это относительно ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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