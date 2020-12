Додано: Сер 16 гру, 2020 03:03

greenozon написав: Sidus написав: Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше). Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).



ага, надьожней, сьогодін лопнув ще один, зайдіть на гілку "Місто" банка ага, надьожней, сьогодін лопнув ще один, зайдіть на гілку "Місто" банка



ОВГЗ - это не депозит и сразу перечисляется на счет Минфина. Так что банк тут только как посредник. Если и лопнет, то счет ценных бумаг переведут в другой и все. ОВГЗ - это не депозит и сразу перечисляется на счет Минфина. Так что банк тут только как посредник. Если и лопнет, то счет ценных бумаг переведут в другой и все.

