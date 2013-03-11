Sidus написав:Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше). Если брокер, то какой?
Банк - надежнее, броке - дешевле. Но в выбирая между банками, приходится выбирать межу удобством и расходами. Комимми брокеров банков разнятся: Приват- 0,2% до 5млн), 0,1% от 5,млн Укргаз - 0,05% (min 1000 грн) Аваль - 0,05%
vadymbanker написав:Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.
vadymbanker написав:Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.
vadymbanker написав:Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.