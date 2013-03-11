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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:42

  asti написав:
  Sidus написав:Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
Если брокер, то какой?
зависит от суммы/))

Я пока теоретически интересуюсь: с какой суммой куда лучше идти. Я так понял с маленькой лучше к брокеру, а с побольше надежнее в банк?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 03:03

  greenozon написав:
  Sidus написав:Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).


ага, надьожней, сьогодін лопнув ще один, зайдіть на гілку "Місто" банка


ОВГЗ - это не депозит и сразу перечисляется на счет Минфина. Так что банк тут только как посредник. Если и лопнет, то счет ценных бумаг переведут в другой и все.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 03:05

  Sidus написав:
  asti написав:
  Sidus написав:Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
Если брокер, то какой?
зависит от суммы/))

Я пока теоретически интересуюсь: с какой суммой куда лучше идти. Я так понял с маленькой лучше к брокеру, а с побольше надежнее в банк?


здесь поглядите и принимайте решение - https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
приблизительно и посчитайте свои расходы и там и там
а надежность - все это относительно ....
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:59

  Sidus написав:Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
Если брокер, то какой?

Банк - надежнее, броке - дешевле. Но в выбирая между банками, приходится выбирать межу удобством и расходами.
Комимми брокеров банков разнятся:
Приват- 0,2% до 5млн), 0,1% от 5,млн
Укргаз - 0,05% (min 1000 грн)
Аваль - 0,05%
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:45

Re: Рынок ОВГЗ

Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:14

  vadymbanker написав:Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.

а что за банк такой?
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:21

Re: Рынок ОВГЗ

UX-2019 написав:
  vadymbanker написав:Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.

а что за банк такой?
Написал в личку.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:23

  vadymbanker написав:
UX-2019 написав:
  vadymbanker написав:Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.

а что за банк такой?
Написал в личку.

И мне пожалуйста
nekefer
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