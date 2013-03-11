Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:42
asti написав: Sidus написав:
Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
Если брокер, то какой?
зависит от суммы/))
Я пока теоретически интересуюсь: с какой суммой куда лучше идти. Я так понял с маленькой лучше к брокеру, а с побольше надежнее в банк?
Sidus
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Додано: Сер 16 гру, 2020 03:03
greenozon написав: Sidus написав:
Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
ага, надьожней, сьогодін лопнув ще один, зайдіть на гілку "Місто" банка
ОВГЗ - это не депозит и сразу перечисляется на счет Минфина. Так что банк тут только как посредник. Если и лопнет, то счет ценных бумаг переведут в другой и все.
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rasmus
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Додано: Сер 16 гру, 2020 03:05
Sidus написав: asti написав: Sidus написав:
Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
Если брокер, то какой?
зависит от суммы/))
Я пока теоретически интересуюсь: с какой суммой куда лучше идти. Я так понял с маленькой лучше к брокеру, а с побольше надежнее в банк?
здесь поглядите и принимайте решение -
https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
приблизительно и посчитайте свои расходы и там и там
а надежность - все это относительно ....
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rasmus
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:59
Sidus написав:
Господа, так кто что посоветует для ОВГЗ: банк или все-таки брокер? Банк просто звучит надежнее (но комиссии там скорее всего выше).
Если брокер, то какой?
Банк - надежнее, броке - дешевле. Но в выбирая между банками, приходится выбирать межу удобством и расходами.
Комимми брокеров банков разнятся:
Приват- 0,2% до 5млн), 0,1% от 5,млн
Укргаз - 0,05% (min 1000 грн)
Аваль - 0,05%
pret
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:45
Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.
vadymbanker
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Додано: Чет 17 гру, 2020 09:14
vadymbanker написав:
Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.
а что за банк такой?
UX-2019
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:21
UX-2019 написав: vadymbanker написав:
Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.
а что за банк такой?
Написал в личку.
vadymbanker
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Додано: Чет 17 гру, 2020 18:23
vadymbanker написав: UX-2019 написав: vadymbanker написав:
Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.
а что за банк такой?
Написал в личку.
И мне пожалуйста
nekefer
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:39
Укргаз скорее всего//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:43
Минфин опять поставил туеву хучу бумаг на вторник...
Нафига им столько денег??! На этой неделе уже 50 ярдов загребли!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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