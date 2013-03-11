в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:09
в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:31
Re: Рынок ОВГЗ
а подскажите, кто новые контракты делал, за какой период теперь для финмониторинга бабло подтверждать, до этого вроде до 2015 года надо было показывать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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