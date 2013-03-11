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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:09

  vadymbanker написав:Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.


в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:31

Re: Рынок ОВГЗ

а подскажите, кто новые контракты делал, за какой период теперь для финмониторинга бабло подтверждать, до этого вроде до 2015 года надо было показывать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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  #<1 ... 167168169170
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