Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:31

а подскажите, кто новые контракты делал, за какой период теперь для финмониторинга бабло подтверждать, до этого вроде до 2015 года надо было показывать.

...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.