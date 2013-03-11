в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:09
в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:31
Re: Рынок ОВГЗ
а подскажите, кто новые контракты делал, за какой период теперь для финмониторинга бабло подтверждать, до этого вроде до 2015 года надо было показывать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 06:46
Вот здесь какойто совсем дорогой прайс
Универ 200 покупка с аукциона минфина и остальное даром, в 10 раз дешевле
Или я чтото не понял...
Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:31
тариф 0,003% есть только в депозитарии ощадбанка
но там не менее 200 грн в мес, т.е. имеет выгоду только для суммы овгз свыше 7 млн.грн.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:45
Податкова тримає дані лише за останні 12 кварталів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:46
Re: Рынок ОВГЗ
майже так, але не зовсім
щоб взяти участь в аукціоні мінфіна треба більшу суму (100К+?)
200 грн - це мінімум, якщо сума покупки більша буде коміс більший
зберігання - таки да, під 0
а зажрані банки за записи в базі даних беруть від 0.00щось там до 0.1 в місяць!
ну офігівші ж, нє?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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