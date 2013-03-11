Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:09
vadymbanker написав:
Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.
в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?
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SIP
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:31
а подскажите, кто новые контракты делал, за какой период теперь для финмониторинга бабло подтверждать, до этого вроде до 2015 года надо было показывать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 06:46
proftpd66 написав: vadymbanker написав:
Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.
в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?
https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/
Вот здесь какойто совсем дорогой прайс
Универ 200 покупка с аукциона минфина и остальное даром, в 10 раз дешевле
Или я чтото не понял...
nekefer
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:31
тариф 0,003% есть только в депозитарии ощадбанка
но там не менее 200 грн в мес, т.е. имеет выгоду только для суммы овгз свыше 7 млн.грн.
nekefer
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:45
Kripo написав:
а подскажите, кто новые контракты делал, за какой период теперь для финмониторинга бабло подтверждать, до этого вроде до 2015 года надо было показывать.
Податкова тримає дані лише за останні 12 кварталів
greenozon
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:46
nekefer написав:
Универ 200 покупка с аукциона минфина и остальное даром,
майже так, але не зовсім
щоб взяти участь в аукціоні мінфіна треба більшу суму (100К+?)
200 грн - це мінімум, якщо сума покупки більша буде коміс більший
зберігання - таки да, під 0
а зажрані банки за записи в базі даних беруть від 0.00щось там до 0.1 в місяць!
ну офігівші ж, нє?
greenozon
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:29
nekefer написав: proftpd66 написав: vadymbanker написав:
Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.
в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?
https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/
Вот здесь какойто совсем дорогой прайс
Универ 200 покупка с аукциона минфина и остальное даром, в 10 раз дешевле
Или я чтото не понял...
я не эксперт я не могу опередить. На сколько дороже?
не овгз, а акции
Номер
SIP
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8(800)
Украина -
0 грн
/
0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:59
proftpd66 написав:
я не могу опередить.
кого опередіть?
greenozon
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:45
greenozon написав: proftpd66 написав:
я не могу опередить.
кого опередіть?
какое обслуживание акций в укрбирже. В универе и в газе
Номер
SIP
/VoIP
8(800)
Украина -
0 грн
/
0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
Повідомлень: 3911
З нами з: 22.12.16
Подякував: 304 раз.
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