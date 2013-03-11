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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:09

  vadymbanker написав:Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.


в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:31

Re: Рынок ОВГЗ

а подскажите, кто новые контракты делал, за какой период теперь для финмониторинга бабло подтверждать, до этого вроде до 2015 года надо было показывать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 06:46

  proftpd66 написав:
  vadymbanker написав:Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.


в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?

https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/
Вот здесь какойто совсем дорогой прайс
Универ 200 покупка с аукциона минфина и остальное даром, в 10 раз дешевле
Или я чтото не понял...
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:31

тариф 0,003% есть только в депозитарии ощадбанка
но там не менее 200 грн в мес, т.е. имеет выгоду только для суммы овгз свыше 7 млн.грн.
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:45

  Kripo написав:а подскажите, кто новые контракты делал, за какой период теперь для финмониторинга бабло подтверждать, до этого вроде до 2015 года надо было показывать.


Податкова тримає дані лише за останні 12 кварталів
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:46

Re: Рынок ОВГЗ

  nekefer написав:Универ 200 покупка с аукциона минфина и остальное даром,


майже так, але не зовсім
щоб взяти участь в аукціоні мінфіна треба більшу суму (100К+?)
200 грн - це мінімум, якщо сума покупки більша буде коміс більший

зберігання - таки да, під 0

а зажрані банки за записи в базі даних беруть від 0.00щось там до 0.1 в місяць!

ну офігівші ж, нє? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:29

  nekefer написав:
  proftpd66 написав:
  vadymbanker написав:Мой брокер 0.1%, вносишь в кассу в той валюте, в которой номинирован ОВГЗ, бед всяких заморочек с курсами, очень лояльный фин. мон. Храню бумаги в гос. банке, 0.003% хранение в месяц. Всё устраивает.


в укргазе, акции укр бирже так же? или лучше универ?

https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/
Вот здесь какойто совсем дорогой прайс
Универ 200 покупка с аукциона минфина и остальное даром, в 10 раз дешевле
Или я чтото не понял...


я не эксперт я не могу опередить. На сколько дороже?

не овгз, а акции
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:59

Re: Рынок ОВГЗ

  proftpd66 написав:я не могу опередить.

кого опередіть?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:45

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:я не могу опередить.

кого опередіть?


какое обслуживание акций в укрбирже. В универе и в газе
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 167168169170
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