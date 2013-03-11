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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:51
дивився сьогодні Охріменка, досить цікавоі збалансовано розповів про депозити та ОВДПрекомендую новачкам та не тільки, напр про стратегію вкладання, комісії, фінмон, блокування рахунків ін)https://youtu.be/fyg7L_0-eUA
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greenozon
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Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
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