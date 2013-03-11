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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:51
дивився сьогодні Охріменка, досить цікавоі збалансовано розповів про депозити та ОВДПрекомендую новачкам та не тільки, напр про стратегію вкладання, комісії, фінмон, блокування рахунків ін)
+50грн !
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:16
Посмотрел, для новичком вводная, таки да.
Но вот по ОВГЗ вылазит такой нюанс, если цена погашения выше цены покупки, то с позитивной разници уплачивается налог- ПДФО и военный сбор.
Если брать у брокера банка, не участвовать в первичном размещении, то они все дисконтные. Если брать на 100к, то с комисиями, ощутимой выгоды вообще нет!!!
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:22
Re: Рынок ОВГЗ
НДФЛ не платится ни с инвестиционной прибыли ни с купонного дохода по ОВГЗ.
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