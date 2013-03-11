Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:51
дивився сьогодні Охріменка, досить цікавоі збалансовано розповів про депозити та ОВДПрекомендую новачкам та не тільки, напр про стратегію вкладання, комісії, фінмон, блокування рахунків ін)
https://youtu.be/fyg7L_0-eUA
greenozon
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:16
greenozon написав:
дивився сьогодні Охріменка, досить цікавоі збалансовано розповів про депозити та ОВДПрекомендую новачкам та не тільки, напр про стратегію вкладання, комісії, фінмон, блокування рахунків ін)
https://youtu.be/fyg7L_0-eUA
Посмотрел, для новичком вводная, таки да.
Но вот по ОВГЗ вылазит такой нюанс, если цена погашения выше цены покупки, то с позитивной разници уплачивается налог- ПДФО и военный сбор.
Если брать у брокера банка, не участвовать в первичном размещении, то они все дисконтные. Если брать на 100к, то с комисиями, ощутимой выгоды вообще нет!!!
joik
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:22
НДФЛ не платится ни с инвестиционной прибыли ни с купонного дохода по ОВГЗ.
wind
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:31
wind написав:
НДФЛ не платится ни с инвестиционной прибыли ни с купонного дохода по ОВГЗ.
военный сбор тоже отменили
J
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:19
proftpd66 написав: greenozon написав: proftpd66 написав:
я не могу опередить.
кого опередіть?
какое обслуживание акций в укрбирже. В универе и в газе
никому не интересно?
Номер
SIP
/VoIP
8(800)
Украина -
0 грн
/
0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:44
J написав: wind написав:
НДФЛ не платится ни с инвестиционной прибыли ни с купонного дохода по ОВГЗ.
военный сбор тоже отменили
Ссылку можно?
St/2
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:20
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chipmunk
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