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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:51
дивився сьогодні Охріменка, досить цікавоі збалансовано розповів про депозити та ОВДПрекомендую новачкам та не тільки, напр про стратегію вкладання, комісії, фінмон, блокування рахунків ін)
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:16
Посмотрел, для новичком вводная, таки да.
Но вот по ОВГЗ вылазит такой нюанс, если цена погашения выше цены покупки, то с позитивной разници уплачивается налог- ПДФО и военный сбор.
Если брать у брокера банка, не участвовать в первичном размещении, то они все дисконтные. Если брать на 100к, то с комисиями, ощутимой выгоды вообще нет!!!
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:22
Re: Рынок ОВГЗ
НДФЛ не платится ни с инвестиционной прибыли ни с купонного дохода по ОВГЗ.
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:31
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:19
никому не интересно?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:44
Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:20
Re: Рынок ОВГЗ
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:25
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:58
купував на днях бумаги онлайн в новій площадці від ICU
нарешті дойшли руки, давно хотів спробувати цю штуку!
Скажу я вам колеги це просто на рівень вище від усього раніше, із чим я працював і робив.
Ніяких тобі друків-підписів-сканів документів, відсилок, домовлянь і узгоджень по телефонах.
ніяких Нових Пошт із відсилкою документів туда-сюда і тратою на послуги пошти.
Повірте мені, я знаю про що говорю - я все це робив вже досить довгий час і якщо чесно - це затратно по часу і інших параметрах.
Новий підхід.
Дуже коротко
1) переказав кошти зі свого рахунку на рахунок брокера (до 3 год СЕП)
2) в онлайн площадці пару кліків + підтверджуюча СМС і бумага куплена!
а тепер вишенка на торт - ціна угоди 10 грн!
Мова йде про гривневі бумаги, по валютним - не скажу, не купував (ще).
Виводиться теж в онлайн площадці самотужки. По гривні вивід коштів на свій банк. рахунок - безкоштовно.
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:14
Знайшов відео про площадку, на якій купував бумаги
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