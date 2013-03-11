greenozon написав:купував на днях бумаги онлайн в новій площадці від ICU
нарешті дойшли руки, давно хотів спробувати цю штуку!
Скажу я вам колеги це просто на рівень вище від усього раніше, із чим я працював і робив.
Ніяких тобі друків-підписів-сканів документів, відсилок, домовлянь і узгоджень по телефонах.
ніяких Нових Пошт із відсилкою документів туда-сюда і тратою на послуги пошти.
Повірте мені, я знаю про що говорю - я все це робив вже досить довгий час і якщо чесно - це затратно по часу і інших параметрах.
Новий підхід.
Дуже коротко
1) переказав кошти зі свого рахунку на рахунок брокера (до 3 год СЕП)
2) в онлайн площадці пару кліків + підтверджуюча СМС і бумага куплена!
а тепер вишенка на торт - ціна угоди 10 грн!
Мова йде про гривневі бумаги, по валютним - не скажу, не купував (ще).
Виводиться теж в онлайн площадці самотужки. По гривні вивід коштів на свій банк. рахунок - безкоштовно.
Как водится, должны быть и минусы по сравнению с работой с брокером банка?
Рассуждая теоретически, если ICU внезапно прекратит существование, в тот момент, когда деньги на счете брокера, что будет с переведенными средствами?