|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:14
greenozon написав:
купував на днях бумаги онлайн в новій площадці від ICU
нарешті дойшли руки, давно хотів спробувати цю штуку!
Скажу я вам колеги це просто на рівень вище від усього раніше, із чим я працював і робив.
Ніяких тобі друків-підписів-сканів документів, відсилок, домовлянь і узгоджень по телефонах.
ніяких Нових Пошт із відсилкою документів туда-сюда і тратою на послуги пошти.
Повірте мені, я знаю про що говорю - я все це робив вже досить довгий час і якщо чесно - це затратно по часу і інших параметрах.
Новий підхід.
Дуже коротко
1) переказав кошти зі свого рахунку на рахунок брокера (до 3 год СЕП)
2) в онлайн площадці пару кліків + підтверджуюча СМС і бумага куплена!
а тепер вишенка на торт - ціна угоди 10 грн!
Мова йде про гривневі бумаги, по валютним - не скажу, не купував (ще).
Виводиться теж в онлайн площадці самотужки. По гривні вивід коштів на свій банк. рахунок - безкоштовно.
Как водится, должны быть и минусы по сравнению с работой с брокером банка?
Рассуждая теоретически, если ICU внезапно прекратит существование, в тот момент, когда деньги на счете брокера, что будет с переведенными средствами?
-
pret
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 19.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:13
pret
скажу відверто,
не маю відповіді на це запитання,
але із практичного досвіду - гроші на рахунку в брокера ніколи в мене не лежали
Переказав, оформив замовлення, бумага куплена, рахунок пустий.
Ну і всім відмомо, що бумаги зберігаються не в брокера, а в депозитарію.
Тому стан бьрокера має мале відношення
PS Більше того, деякі брокери беруть комісію, якщо клієнт тримає гроші на їх рахунках!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10420
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:45
greenozon написав:
купував на днях бумаги онлайн в новій площадці від ICU
нарешті дойшли руки, давно хотів спробувати цю штуку!
Скажу я вам колеги це просто на рівень вище від усього раніше, із чим я працював і робив.
Ніяких тобі друків-підписів-сканів документів, відсилок, домовлянь і узгоджень по телефонах.
ніяких Нових Пошт із відсилкою документів туда-сюда і тратою на послуги пошти.
Повірте мені, я знаю про що говорю - я все це робив вже досить довгий час і якщо чесно - це затратно по часу і інших параметрах.
Новий підхід.
Дуже коротко
1) переказав кошти зі свого рахунку на рахунок брокера (до 3 год СЕП)
2) в онлайн площадці пару кліків + підтверджуюча СМС і бумага куплена!
а тепер вишенка на торт - ціна угоди 10 грн!
Мова йде про гривневі бумаги, по валютним - не скажу, не купував (ще).
Виводиться теж в онлайн площадці самотужки. По гривні вивід коштів на свій банк. рахунок - безкоштовно.
Спасибі за пост, давно цікавлюся і зараз на етапі вибору між мобільним додатком Вотан Універа і площадкою в ІСУ, теж маю намір купувати гривневі ОВДП.
Ідентифікацію для відкриття брокерського рахунку також проходили через сайт ІСУ?
-
joik
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|52
|16831
|
Нед 20 гру, 2020 16:43
St/2
|
|1
|15183
|
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
|
|3
|4486
|
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75
|