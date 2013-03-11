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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:14

  greenozon написав:купував на днях бумаги онлайн в новій площадці від ICU
нарешті дойшли руки, давно хотів спробувати цю штуку!

Скажу я вам колеги це просто на рівень вище від усього раніше, із чим я працював і робив.
Ніяких тобі друків-підписів-сканів документів, відсилок, домовлянь і узгоджень по телефонах.
ніяких Нових Пошт із відсилкою документів туда-сюда і тратою на послуги пошти.

Повірте мені, я знаю про що говорю - я все це робив вже досить довгий час і якщо чесно - це затратно по часу і інших параметрах.

Новий підхід.
Дуже коротко

1) переказав кошти зі свого рахунку на рахунок брокера (до 3 год СЕП)
2) в онлайн площадці пару кліків + підтверджуюча СМС і бумага куплена!

а тепер вишенка на торт - ціна угоди 10 грн!
Мова йде про гривневі бумаги, по валютним - не скажу, не купував (ще).
Виводиться теж в онлайн площадці самотужки. По гривні вивід коштів на свій банк. рахунок - безкоштовно.


Как водится, должны быть и минусы по сравнению с работой с брокером банка?
Рассуждая теоретически, если ICU внезапно прекратит существование, в тот момент, когда деньги на счете брокера, что будет с переведенными средствами?
pret
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:13

pret
скажу відверто,
не маю відповіді на це запитання,
але із практичного досвіду - гроші на рахунку в брокера ніколи в мене не лежали
Переказав, оформив замовлення, бумага куплена, рахунок пустий.
Ну і всім відмомо, що бумаги зберігаються не в брокера, а в депозитарію.
Тому стан бьрокера має мале відношення

PS Більше того, деякі брокери беруть комісію, якщо клієнт тримає гроші на їх рахунках!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:45

  greenozon написав:купував на днях бумаги онлайн в новій площадці від ICU
нарешті дойшли руки, давно хотів спробувати цю штуку!

Скажу я вам колеги це просто на рівень вище від усього раніше, із чим я працював і робив.
Ніяких тобі друків-підписів-сканів документів, відсилок, домовлянь і узгоджень по телефонах.
ніяких Нових Пошт із відсилкою документів туда-сюда і тратою на послуги пошти.

Повірте мені, я знаю про що говорю - я все це робив вже досить довгий час і якщо чесно - це затратно по часу і інших параметрах.

Новий підхід.
Дуже коротко

1) переказав кошти зі свого рахунку на рахунок брокера (до 3 год СЕП)
2) в онлайн площадці пару кліків + підтверджуюча СМС і бумага куплена!

а тепер вишенка на торт - ціна угоди 10 грн!
Мова йде про гривневі бумаги, по валютним - не скажу, не купував (ще).
Виводиться теж в онлайн площадці самотужки. По гривні вивід коштів на свій банк. рахунок - безкоштовно.


Спасибі за пост, давно цікавлюся і зараз на етапі вибору між мобільним додатком Вотан Універа і площадкою в ІСУ, теж маю намір купувати гривневі ОВДП.
Ідентифікацію для відкриття брокерського рахунку також проходили через сайт ІСУ?
joik
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:01

Re: Рынок ОВГЗ

  pret написав:Как водится, должны быть и минусы

Не один минус, а два
Минус два процента доходности
т.е. icu берет на аукционе Минфина и реже на бирже по 10-12, а клиентам продает по 8-10
Если для новичков на мелких суммах и короткий срок имеет смысл, то где-то от 200т.грн. уж не выгодно, а на 1 млн просто грабеж
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:37

  nekefer написав:
  pret написав:Как водится, должны быть и минусы

Не один минус, а два
Минус два процента доходности
т.е. icu берет на аукционе Минфина и реже на бирже по 10-12, а клиентам продает по 8-10
Если для новичков на мелких суммах и короткий срок имеет смысл, то где-то от 200т.грн. уж не выгодно, а на 1 млн просто грабеж


Похоже, что об этому они забыли упомянуть, рукламируя свои низкие комиссии...
Для мелких, до 200к есть депозиты, с которыми можно выйти на те же 8% без "танцев с бубном". С такими минусами, наверное, инструмент не так уж полезен/интересен....
pret
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:31

Re: Рынок ОВГЗ

  joik написав:між мобільним додатком Вотан Універа

що це таке, розажіть будь ласка пару слів!
що може, які плюси-мінуси, комісії і все інше!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:32

Re: Рынок ОВГЗ

  joik написав:Ідентифікацію для відкриття брокерського рахунку також проходили через сайт ІСУ?

ні, їздив в Київ, по іншому тоді не можна було (пару років тому)
як зараз - треба дізнаватись
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:42

  nekefer написав:
  pret написав:Как водится, должны быть и минусы

Не один минус, а два
Минус два процента доходности
т.е. icu берет на аукционе Минфина и реже на бирже по 10-12, а клиентам продает по 8-10
Если для новичков на мелких суммах и короткий срок имеет смысл, то где-то от 200т.грн. уж не выгодно, а на 1 млн просто грабеж


так банки ще більше % забирають собі!
подивіться для прикладу які котіровки ставить Приват в Приват24
+ в банках сумашедші комісії за кожен пчіх і пук
+50грн !
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  #<1 ... 169170171172
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