joik написав:
Wotan - сервіс роботизованої торгівлі на базі брокера і депозитарної установи ТОВ "Універ", закачати на мобільний, у мене андроїд, через Плеймаркет. Мобільний додаток із переліком активів із біржі в які можна інвестувати - ОВДП, облігації Харкова і Львова і інвестиційні сертифікати Корпоративних фондів Універа. Існує, ще вкладки Мої цілі, Навчання і Профіль. Основна мета додатка, як я зрозумів, придбаєш пропоновані активи і робот по алгоритмам пропонує тобі або продати або документи в кореляції із твоїми цілями. Якось так.
На даному етапі, відштовхуючись від сум порогу входу, розглядаю тільки ІСУ і Вотан.
дякую, дуже цікаво!
дозвольте пару запитань
1) щоб користати цим додатком треба стати повноцінним клієнтом брокера Універ?
2) цей додаток вже повнофункційни чи все ще в фазі бета-тестування
3) прочитав що є щомісячна платня за його використання - скільки?
4) також прочитав, що цей додаток буде сам купувати і продавати (!) ваші бумаги - це так?
PS читав про вотан тут