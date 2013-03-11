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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:13

  joik написав:
  greenozon написав:
  joik написав:між мобільним додатком Вотан Універа

що це таке, розажіть будь ласка пару слів!
що може, які плюси-мінуси, комісії і все інше!


Wotan - сервіс роботизованої торгівлі на базі брокера і депозитарної установи ТОВ "Універ", закачати на мобільний, у мене андроїд, через Плеймаркет. Мобільний додаток із переліком активів із біржі в які можна інвестувати - ОВДП, облігації Харкова і Львова і інвестиційні сертифікати Корпоративних фондів Універа. Існує, ще вкладки Мої цілі, Навчання і Профіль. Основна мета додатка, як я зрозумів, придбаєш пропоновані активи і робот по алгоритмам пропонує тобі або продати або документи в кореляції із твоїми цілями. Якось так.
На даному етапі, відштовхуючись від сум порогу входу, розглядаю тільки ІСУ і Вотан.


дякую, дуже цікаво!
дозвольте пару запитань
1) щоб користати цим додатком треба стати повноцінним клієнтом брокера Універ?
2) цей додаток вже повнофункційни чи все ще в фазі бета-тестування
3) прочитав що є щомісячна платня за його використання - скільки?
4) також прочитав, що цей додаток буде сам купувати і продавати (!) ваші бумаги - це так?

PS читав про вотан тут https://ain.ua/2020/07/06/univer-kupil-wotan/
+50грн !
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