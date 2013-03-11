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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:13

  joik написав:
  greenozon написав:
  joik написав:між мобільним додатком Вотан Універа

що це таке, розажіть будь ласка пару слів!
що може, які плюси-мінуси, комісії і все інше!


Wotan - сервіс роботизованої торгівлі на базі брокера і депозитарної установи ТОВ "Універ", закачати на мобільний, у мене андроїд, через Плеймаркет. Мобільний додаток із переліком активів із біржі в які можна інвестувати - ОВДП, облігації Харкова і Львова і інвестиційні сертифікати Корпоративних фондів Універа. Існує, ще вкладки Мої цілі, Навчання і Профіль. Основна мета додатка, як я зрозумів, придбаєш пропоновані активи і робот по алгоритмам пропонує тобі або продати або документи в кореляції із твоїми цілями. Якось так.
На даному етапі, відштовхуючись від сум порогу входу, розглядаю тільки ІСУ і Вотан.


дякую, дуже цікаво!
дозвольте пару запитань
1) щоб користати цим додатком треба стати повноцінним клієнтом брокера Універ?
2) цей додаток вже повнофункційни чи все ще в фазі бета-тестування
3) прочитав що є щомісячна платня за його використання - скільки?
4) також прочитав, що цей додаток буде сам купувати і продавати (!) ваші бумаги - це так?

PS читав про вотан тут https://ain.ua/2020/07/06/univer-kupil-wotan/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:33

дякую, дуже цікаво!
дозвольте пару запитань
1) щоб користати цим додатком треба стати повноцінним клієнтом брокера Універ?
2) цей додаток вже повнофункційни чи все ще в фазі бета-тестування
3) прочитав що є щомісячна платня за його використання - скільки?
4) також прочитав, що цей додаток буде сам купувати і продавати (!) ваші бумаги - це так?

Відповіді:
1. Депозитарна установа, брокер, так.
2. Завантажив у грудні і в самому додатку пише що бета користування.
3. На даний момент з мого торгового рахунку не знімали щомісячну платню.
4. При покупці у додатку існує опція заявка, де потрібно ввести кількість цінних паперів та кількість грошей, так розумію, щоб заявка попала на біржу, тому фізична присутність потрібна. Як говорила менеджер після покупки саме ОВДП, відкриється опція продаж. Я так розумію,оскільки додаток напряму виводить заявки на біржу, то рух буде коли появиться маркетмейкер, наприклад НБУ, що нормативно уже прийнято. ТОму зараз продаж ОВДП на вторинному ринку, біржі малоймовірний, пакет фізичної особи мало кому потрібний. Тому при придбанні ОВДП тільки чекати погашення. Із того, що зрозумів, то додаток буде саме власникові представляти формулу алгоритмів, при кожній дії фізичної особи, а саме заведення коштів, покупка цп, додаток розраховує алгоритм а власник приймає рішення, не обовязково таке як підказує алгоритм.
joik
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:05

  joik написав:пакет фізичної особи мало кому потрібний. Тому при придбанні ОВДП тільки чекати погашення.

В приватній розмові, брокер одного з банків запевняв мене, що продати ОВГЗ на вторинному ринку, то питання 1го дня. Можливо хтось з колег мав практичний досвід, так підкаже точніше
pret
 
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