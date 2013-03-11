Додано: Суб 02 січ, 2021 09:33

дякую, дуже цікаво!

дозвольте пару запитань

1) щоб користати цим додатком треба стати повноцінним клієнтом брокера Універ?

2) цей додаток вже повнофункційни чи все ще в фазі бета-тестування

3) прочитав що є щомісячна платня за його використання - скільки?

4) також прочитав, що цей додаток буде сам купувати і продавати (!) ваші бумаги - це так?



Відповіді:

1. Депозитарна установа, брокер, так.

2. Завантажив у грудні і в самому додатку пише що бета користування.

3. На даний момент з мого торгового рахунку не знімали щомісячну платню.

4. При покупці у додатку існує опція заявка, де потрібно ввести кількість цінних паперів та кількість грошей, так розумію, щоб заявка попала на біржу, тому фізична присутність потрібна. Як говорила менеджер після покупки саме ОВДП, відкриється опція продаж. Я так розумію,оскільки додаток напряму виводить заявки на біржу, то рух буде коли появиться маркетмейкер, наприклад НБУ, що нормативно уже прийнято. ТОму зараз продаж ОВДП на вторинному ринку, біржі малоймовірний, пакет фізичної особи мало кому потрібний. Тому при придбанні ОВДП тільки чекати погашення. Із того, що зрозумів, то додаток буде саме власникові представляти формулу алгоритмів, при кожній дії фізичної особи, а саме заведення коштів, покупка цп, додаток розраховує алгоритм а власник приймає рішення, не обовязково таке як підказує алгоритм.