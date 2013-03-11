що це таке, розажіть будь ласка пару слів! що може, які плюси-мінуси, комісії і все інше!
Wotan - сервіс роботизованої торгівлі на базі брокера і депозитарної установи ТОВ "Універ", закачати на мобільний, у мене андроїд, через Плеймаркет. Мобільний додаток із переліком активів із біржі в які можна інвестувати - ОВДП, облігації Харкова і Львова і інвестиційні сертифікати Корпоративних фондів Універа. Існує, ще вкладки Мої цілі, Навчання і Профіль. Основна мета додатка, як я зрозумів, придбаєш пропоновані активи і робот по алгоритмам пропонує тобі або продати або документи в кореляції із твоїми цілями. Якось так. На даному етапі, відштовхуючись від сум порогу входу, розглядаю тільки ІСУ і Вотан.
дякую, дуже цікаво! дозвольте пару запитань 1) щоб користати цим додатком треба стати повноцінним клієнтом брокера Універ? 2) цей додаток вже повнофункційни чи все ще в фазі бета-тестування 3) прочитав що є щомісячна платня за його використання - скільки? 4) також прочитав, що цей додаток буде сам купувати і продавати (!) ваші бумаги - це так?
дякую, дуже цікаво! дозвольте пару запитань 1) щоб користати цим додатком треба стати повноцінним клієнтом брокера Універ? 2) цей додаток вже повнофункційни чи все ще в фазі бета-тестування 3) прочитав що є щомісячна платня за його використання - скільки? 4) також прочитав, що цей додаток буде сам купувати і продавати (!) ваші бумаги - це так?
Відповіді: 1. Депозитарна установа, брокер, так. 2. Завантажив у грудні і в самому додатку пише що бета користування. 3. На даний момент з мого торгового рахунку не знімали щомісячну платню. 4. При покупці у додатку існує опція заявка, де потрібно ввести кількість цінних паперів та кількість грошей, так розумію, щоб заявка попала на біржу, тому фізична присутність потрібна. Як говорила менеджер після покупки саме ОВДП, відкриється опція продаж. Я так розумію,оскільки додаток напряму виводить заявки на біржу, то рух буде коли появиться маркетмейкер, наприклад НБУ, що нормативно уже прийнято. ТОму зараз продаж ОВДП на вторинному ринку, біржі малоймовірний, пакет фізичної особи мало кому потрібний. Тому при придбанні ОВДП тільки чекати погашення. Із того, що зрозумів, то додаток буде саме власникові представляти формулу алгоритмів, при кожній дії фізичної особи, а саме заведення коштів, покупка цп, додаток розраховує алгоритм а власник приймає рішення, не обовязково таке як підказує алгоритм.
Дякую за відповіді залишається ще пару нюансів, а саме по пункту 3. На сайті додатку https://wotan.one/application вказано, що реліз мав бути 4 місяці тому, але ви кажете що в додатку все ще світиться бета
"На данный момент приложение Wotan Personal находится на стадии тестирования. Официальный запуск намечен на 1 сентября 2020 года. При этом скачать приложение желающие смогут раньше этого срока."
Виходить є якісь проблеми/нюанси, які затримали вихід доатку із бети аж на цілий квартал (а може й більше)
Також не зрозуміла тарифна політика після бети, планували 5$ в міс що досить багато порівняно із іншими пропозиціями
"В рамках тестирования Wotan доступен бесплатно, а с 1 сентября — по фиксированной стоимости, предварительно она составит $5 в месяц независимо от суммы депозита. "
5) на якій саме укр. біржі(-ах) торгує додаток? в першу чергу цікавлять ОВДП чи можете показати поточні котіровки по бумагам.
joik написав:пакет фізичної особи мало кому потрібний. Тому при придбанні ОВДП тільки чекати погашення.
В приватній розмові, брокер одного з банків запевняв мене, що продати ОВГЗ на вторинному ринку, то питання 1го дня. Можливо хтось з колег мав практичний досвід, так підкаже точніше
я лично не продавал овгз, но мой брокер сказал, сделка купли продажи овгз делается день в день, быстрее чем продажа авто или квартиры. Легко особенно когда грн овгз, расчет в гривне, день в день. А вот с валютными овгз сложнее, там расчет в грн, и не понятно, по какому курсу... Я покупаю овгз под длинные инвестиции, жду погашения, не на продажу.
joik написав:пакет фізичної особи мало кому потрібний. Тому при придбанні ОВДП тільки чекати погашення.
В приватній розмові, брокер одного з банків запевняв мене, що продати ОВГЗ на вторинному ринку, то питання 1го дня. Можливо хтось з колег мав практичний досвід, так підкаже точніше
я лично не продавал овгз, но мой брокер сказал, сделка купли продажи овгз делается день в день, быстрее чем продажа авто или квартиры. Легко особенно когда грн овгз, расчет в гривне, день в день. А вот с валютными овгз сложнее, там расчет в грн, и не понятно, по какому курсу... Я покупаю овгз под длинные инвестиции, жду погашения, не на продажу.
Предполагаю, что простота и скорость продажи ОВГЗ на втроичном рынке будет напрямую зависеть от спрса на эти бумаги на вторичном рынке. Тоже не вижу в продаже "до срока" значительного профицита, но все же не всегда можно предсказать потребность в финансах в будущем, поэтому ликвидность была бы значительным плюсом