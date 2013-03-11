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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 01:33

Re: Рынок ОВГЗ

  ramaz написав:Интересна ICU Trade. Можете скинуть в личку их котировки?

Еще немного по ICU из личного опыта общения с ними.
1.Открытие счета в ЦБ / обслуживание счета - бесплатно. Т.е. затрат при открытии/ ежемесячных затрат вообще нет.
2. У них есть бумаги почти всех ходовых сроков (сейчас есть котировки на 19 гривневых бумаг, сроки от 1 мес. до 4 лет), продают с доходностью примерно на 1-1.5% хуже цены Минфина по бумагам с аналогичным сроком. Например, сейчас 9 мес. стоит на продажу с доходностью 10%. Комиссия за сделку - 200 грн., минимальная сумма на вход - 100 к. Все платежи по погашению купонов и номинала - тоже бесплатные. Маржа между покупкой и продажей - 1.75-2.25%, декларируют, что готовы выкупить пакет до 10 млн. грн. день-в-день при заявке в первой половине дня (на практике не проверял, всегда держал до погашения).
3. В ICU trade еще приятнее - мин сумма входа - 50к, комиссия за сделку - 10 грн., доходность на продажу на 0.2% лучше, т.е. в моем примере 10.2%. Как технически работает система, тут уже подробно написали чуть выше. Добавлю немного деталей - сессия идет с 11:00 до 16:00, в другое время можно зайти, но там пусто. Своих котировок ставить нельзя, можно делать сделки только по ценам ICU и с ICU как контрагентом.
На сейчас, это хорошая альтернатива гривневым депозитам, т.к. в моем примере имеем 10.2% /0.805 = 12.67% - такой должна быть ставка депозита, чтобы получить аналогичный доход с депозита - сейчас даже в самых стремных банках на 1% ниже. + 100% гарантия государства на любую сумму + возможность быстрой продажи на вторичке, пусть и по не самой лучшей цене, но это лучше, чем неразрывный депозит.
По валютным бумагам можно купить и за гривну (курс +15 коп к межбанку, минимальная сумма - эквивалент 5к долл), и за валюту (минимальная сумма - 50к долл). Затраты те же + за любую операцию, в т.ч. выплату купонов - 35 долл. (это плата за Свифт). В ICU Trade валютных бумаг пока нет.
Буду признателен, если поделитесь аналогичной информацией по Универу. Особенно интересует, от какой суммы можно идти на аукцион Минфина и какие при такой операции будут комиссии + с какой доходностью можно купить.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 07:37

AVF Добавлю, для меня это было важно. как я понял из разговора с ними, платеж от меня пойдет на банк Авангард оттуда брокеру. недолго, но все равно стремно. погашение через Альфабанк ,соответственно выгоднее и быстрее, если имеете счет тамже.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:53

  Яша написав:
  greenozon написав:
  joik написав:Ідентифікацію для відкриття брокерського рахунку також проходили через сайт ІСУ?

ні, їздив в Київ, по іншому тоді не можна було (пару років тому)
як зараз - треба дізнаватись

собирают пул потенциальных клиентов и приезжает представитель в областной центр для подписания документов. работают только на вторичке.


наприкінці січня буде черговий виїзд ICU в регіони: https://www.facebook.com/ICUua/posts/3677602392351693
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:44

Да, интересно глянуть и сравнить какие % по огвз предлагают в wotan и сравнить их с айсиушными
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:31

Сьогодні Охрімич буде глаголити про бумаги!

Как купить ОВГЗ (госооблигации Украины) обычному украинцу.

- какие налоги нужно платить при инвестировании денег в ОВГЗ. Там есть нюансы
- куда нужно обращаться, если ВЫ хотите купить ОВГЗ
- какие требования выдвигает банк к легальности Ваших денег, которые Вы хотите использовать для покупки ОВГЗ. Расскажу, какие документы подходят
- что такое счет в ценных бумагах и как его оформить
- сколько нужно будет заплатить комиссии банку за покупку ОВГЗ
- что будет с Вашими ОВГЗ, если банк через которого Вы купили ОВГЗ обанкротится
- можно ли купить ОВГЗ через Интернет-банкинг
- какой доход можно получить за счет ОВГЗ
- как Вы будете покупать валютные ОВГЗ и, как Вам будут погашать валютные ОВГЗ
и много другого полезного и интересного. Смотрите и слушайте...

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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:28

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бреше
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:05

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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:48

Re: Рынок ОВГЗ

  J написав:Ключовими перевагами є високий дохід,

невже скинули побори в 10 раз?
бо банк цей був один із самих дорогущих

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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:18

  greenozon написав:
  J написав:Ключовими перевагами є високий дохід,

невже скинули побори в 10 раз?
бо банк цей був один із самих дорогущих

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Високий дохід банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:20

  klug написав:
  greenozon написав:
  J написав:Ключовими перевагами є високий дохід,

невже скинули побори в 10 раз?
бо банк цей був один із самих дорогущих

http://prntscr.com/wms3bg

Високий дохід банку.


укрексім явно не вміє заробляти, або там тупо дерибанять казенні гроші

https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/13/669933/
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