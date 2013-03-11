Додано: Пон 04 січ, 2021 01:33

ramaz написав: Интересна ICU Trade. Можете скинуть в личку их котировки? Интересна ICU Trade. Можете скинуть в личку их котировки?

Еще немного по ICU из личного опыта общения с ними.1.Открытие счета в ЦБ / обслуживание счета - бесплатно. Т.е. затрат при открытии/ ежемесячных затрат вообще нет.2. У них есть бумаги почти всех ходовых сроков (сейчас есть котировки на 19 гривневых бумаг, сроки от 1 мес. до 4 лет), продают с доходностью примерно на 1-1.5% хуже цены Минфина по бумагам с аналогичным сроком. Например, сейчас 9 мес. стоит на продажу с доходностью 10%. Комиссия за сделку - 200 грн., минимальная сумма на вход - 100 к. Все платежи по погашению купонов и номинала - тоже бесплатные. Маржа между покупкой и продажей - 1.75-2.25%, декларируют, что готовы выкупить пакет до 10 млн. грн. день-в-день при заявке в первой половине дня (на практике не проверял, всегда держал до погашения).3. В ICU trade еще приятнее - мин сумма входа - 50к, комиссия за сделку - 10 грн., доходность на продажу на 0.2% лучше, т.е. в моем примере 10.2%. Как технически работает система, тут уже подробно написали чуть выше. Добавлю немного деталей - сессия идет с 11:00 до 16:00, в другое время можно зайти, но там пусто. Своих котировок ставить нельзя, можно делать сделки только по ценам ICU и с ICU как контрагентом.На сейчас, это хорошая альтернатива гривневым депозитам, т.к. в моем примере имеем 10.2% /0.805 = 12.67% - такой должна быть ставка депозита, чтобы получить аналогичный доход с депозита - сейчас даже в самых стремных банках на 1% ниже. + 100% гарантия государства на любую сумму + возможность быстрой продажи на вторичке, пусть и по не самой лучшей цене, но это лучше, чем неразрывный депозит.По валютным бумагам можно купить и за гривну (курс +15 коп к межбанку, минимальная сумма - эквивалент 5к долл), и за валюту (минимальная сумма - 50к долл). Затраты те же + за любую операцию, в т.ч. выплату купонов - 35 долл. (это плата за Свифт). В ICU Trade валютных бумаг пока нет.Буду признателен, если поделитесь аналогичной информацией по Универу. Особенно интересует, от какой суммы можно идти на аукцион Минфина и какие при такой операции будут комиссии + с какой доходностью можно купить.