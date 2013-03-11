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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:39
Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.
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vadymbanker
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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