Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:39
Re: Рынок ОВГЗ
Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:53
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