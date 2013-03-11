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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:39

Re: Рынок ОВГЗ

Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:53

  vadymbanker написав:Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.

0,05 %, мін. 2000 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:47

  greenozon написав:
  klug написав:Високий дохід банку.


укрексім явно не вміє заробляти, або там тупо дерибанять казенні гроші

https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/13/669933/

Дохід - не те сам, що прибуток. Банк, яким у телефонному режими керують перші особи держави з "примітивним розумінням економіки", апріорі не може бути прибутковим, що не заважає йому мати високий дохід за окремими статтями.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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