Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:39
Re: Рынок ОВГЗ
Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:53
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:47
Дохід - не те сам, що прибуток. Банк, яким у телефонному режими керують перші особи держави з "примітивним розумінням економіки", апріорі не може бути прибутковим, що не заважає йому мати високий дохід за окремими статтями.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 16 січ, 2021 18:18
Про вовка промовка!
прийшло в вайбер дуже цікаве повідомлення від банку -
"Йдемо назустріч!
Ексім істотно знижує брокерську комісію на операції з ОВДП, отже інвестувати в цінні папери відтепер ще вигідніше!
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Чекаємо на вас у будь-якому відділенні Укрексімбанку по всій території України окрім окупованих територій.
буде цікаво почитати ці нові дуже низькі тарифи, еге ж
хай спробують хоча б наблизитись до ICU ))
+50грн !
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