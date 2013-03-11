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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 172173174175
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:39

Re: Рынок ОВГЗ

Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:53

  vadymbanker написав:Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.

0,05 %, мін. 2000 грн.
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:47

  greenozon написав:
  klug написав:Високий дохід банку.


укрексім явно не вміє заробляти, або там тупо дерибанять казенні гроші

https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/13/669933/

Дохід - не те сам, що прибуток. Банк, яким у телефонному режими керують перші особи держави з "примітивним розумінням економіки", апріорі не може бути прибутковим, що не заважає йому мати високий дохід за окремими статтями.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:18

  J написав:"Прагнете вищої прибутковості Ваших інвестицій?
У нас є чудова пропозиція, щоб створити Вам гарний святковий настрій. Придбайте ОВДП в Укрексімбанку та відчуйте справжню впевненість у надійному розміщенні коштів. Ключовими перевагами є високий дохід, 100% гарантування державою, відсутність оподаткування, купівля як на первинному, так і на вторинному ринку. За додатковою інформацією звертайтесь до найближчого відділення Укрексімбанку."


Про вовка промовка!

прийшло в вайбер дуже цікаве повідомлення від банку -
"Йдемо назустріч!
Ексім істотно знижує брокерську комісію на операції з ОВДП, отже інвестувати в цінні папери відтепер ще вигідніше!
Основні переваги ... [далі реклама :)]
Чекаємо на вас у будь-якому відділенні Укрексімбанку по всій території України окрім окупованих територій.

буде цікаво почитати ці нові дуже низькі тарифи, еге ж
хай спробують хоча б наблизитись до ICU ))
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:41

Re: Рынок ОВГЗ

greenozon написав:
  J написав:"Прагнете вищої прибутковості Ваших інвестицій?
У нас є чудова пропозиція, щоб створити Вам гарний святковий настрій. Придбайте ОВДП в Укрексімбанку та відчуйте справжню впевненість у надійному розміщенні коштів. Ключовими перевагами є високий дохід, 100% гарантування державою, відсутність оподаткування, купівля як на первинному, так і на вторинному ринку. За додатковою інформацією звертайтесь до найближчого відділення Укрексімбанку."


Про вовка промовка!

прийшло в вайбер дуже цікаве повідомлення від банку -
"Йдемо назустріч!
Ексім істотно знижує брокерську комісію на операції з ОВДП, отже інвестувати в цінні папери відтепер ще вигідніше!
Основні переваги ... [далі реклама :)]
Чекаємо на вас у будь-якому відділенні Укрексімбанку по всій території України окрім окупованих територій.

буде цікаво почитати ці нові дуже низькі тарифи, еге ж
хай спробують хоча б наблизитись до ICU ))
Ну и сравнили, icu вам выплатить купонный доход в долл/евро и тело бумаги, за сколько?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:06

  greenozon написав:
буде цікаво почитати ці нові дуже низькі тарифи, еге ж
хай спробують хоча б наблизитись до ICU ))


Тарифы все на сайте:https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-cinni-paperi/operacii-z-ovdp.html

Мне кажется что ICU зарабатывает не на комиссиях, а закладывает всё в цене бумаг. Они же не альтруисты)))))
accord_trading_ltd
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