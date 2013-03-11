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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:39
Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.
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vadymbanker
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Додано: Сер 13 січ, 2021 23:53
vadymbanker написав:
Брокерская комиссия 0.05% это низкая.
Стоит обратить на них внимание, я обратил, впринципе смысл есть. Если не брать во внимание, карманные банки.
0,05 %, мін. 2000 грн.
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J
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Додано: Чет 14 січ, 2021 00:47
Дохід - не те сам, що прибуток. Банк, яким у телефонному режими керують перші особи держави з "примітивним розумінням економіки", апріорі не може бути прибутковим, що не заважає йому мати високий дохід за окремими статтями.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:18
J написав:
"Прагнете вищої прибутковості Ваших інвестицій?
У нас є чудова пропозиція, щоб створити Вам гарний святковий настрій. Придбайте ОВДП в Укрексімбанку та відчуйте справжню впевненість у надійному розміщенні коштів. Ключовими перевагами є високий дохід, 100% гарантування державою, відсутність оподаткування, купівля як на первинному, так і на вторинному ринку. За додатковою інформацією звертайтесь до найближчого відділення Укрексімбанку."
Про вовка промовка!
прийшло в вайбер дуже цікаве повідомлення від банку -
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Чекаємо на вас у будь-якому відділенні Укрексімбанку по всій території України окрім окупованих територій.
буде цікаво почитати ці нові дуже низькі тарифи, еге ж
хай спробують хоча б наблизитись до ICU ))
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greenozon
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:41
greenozon написав: J написав:
"Прагнете вищої прибутковості Ваших інвестицій?
У нас є чудова пропозиція, щоб створити Вам гарний святковий настрій. Придбайте ОВДП в Укрексімбанку та відчуйте справжню впевненість у надійному розміщенні коштів. Ключовими перевагами є високий дохід, 100% гарантування державою, відсутність оподаткування, купівля як на первинному, так і на вторинному ринку. За додатковою інформацією звертайтесь до найближчого відділення Укрексімбанку."
Про вовка промовка!
прийшло в вайбер дуже цікаве повідомлення від банку -
"Йдемо назустріч!
Ексім істотно знижує брокерську комісію на операції з ОВДП, отже інвестувати в цінні папери відтепер ще вигідніше!
Основні переваги ... [далі реклама
]
Чекаємо на вас у будь-якому відділенні Укрексімбанку по всій території України окрім окупованих територій.
буде цікаво почитати ці нові дуже низькі тарифи, еге ж
хай спробують хоча б наблизитись до ICU ))
Ну и сравнили, icu вам выплатить купонный доход в долл/евро и тело бумаги, за сколько?
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vadymbanker
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:06
greenozon написав:
буде цікаво почитати ці нові дуже низькі тарифи, еге ж
хай спробують хоча б наблизитись до ICU ))
Тарифы все на сайте:https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-cinni-paperi/operacii-z-ovdp.html
Мне кажется что ICU зарабатывает не на комиссиях, а закладывает всё в цене бумаг. Они же не альтруисты)))))
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accord_trading_ltd
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:26
accord_trading_ltd написав: greenozon написав:
буде цікаво почитати ці нові дуже низькі тарифи, еге ж
хай спробують хоча б наблизитись до ICU ))
Тарифы все на сайте:https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-cinni-paperi/operacii-z-ovdp.html
Мне кажется что ICU зарабатывает не на комиссиях, а закладывает всё в цене бумаг. Они же не альтруисты)))))
купив на 50т овгз вы платите 800 грн скрытой комиссии в разнице рыночная доходность/ику доходность
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Олежан
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Додано: Вів 19 січ, 2021 16:24
Олежан написав: accord_trading_ltd написав: greenozon написав:
буде цікаво почитати ці нові дуже низькі тарифи, еге ж
хай спробують хоча б наблизитись до ICU ))
Тарифы все на сайте:https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-cinni-paperi/operacii-z-ovdp.html
Мне кажется что ICU зарабатывает не на комиссиях, а закладывает всё в цене бумаг. Они же не альтруисты)))))
купив на 50т овгз вы платите 800 грн скрытой комиссии в разнице рыночная доходность/ику доходность
Такое в ИСУ или Укрексимбанке?
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joik
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Додано: Сер 20 січ, 2021 08:14
accord_trading_ltd написав:
Они же не альтруисты)))))
а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи
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greenozon
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:03
greenozon написав: accord_trading_ltd написав:
Они же не альтруисты)))))
а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи
Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.
На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.
Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!
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accord_trading_ltd
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