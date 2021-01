Додано: Сер 20 січ, 2021 11:55

joik написав: А покупать длинные ОВГЗ в предверии повышения учетной ставки, вопрос. А покупать длинные ОВГЗ в предверии повышения учетной ставки, вопрос.



Ставку то повысят, а вот вырастет ли сильно еще доходность ОВГЗ - вопрос.

Если конечно наши госдеятели не хотят повторения 2019 года ) Ставку то повысят, а вот вырастет ли сильно еще доходность ОВГЗ - вопрос.Если конечно наши госдеятели не хотят повторения 2019 года )

"The quieter you become, the more you are able to hear"