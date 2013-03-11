accord_trading_ltd написав:Они же не альтруисты)))))
а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи
Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.
На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.
Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!
Таки да, брокеры когда продают физ лицам ОВГЗ продают из своего портфеля и со своей скрытой комисией. С моей точки зрения, сейчас входить в ОВГЗ физлицам не выгодно, разве что на первичное размещение и том минимум с миллионом. Нужна общая площадка с маркетмейкером, типа НБУ, и тогда можно торговать ОВГЗ. А покупать длинные ОВГЗ в предверии повышения учетной ставки, вопрос. Настанет момент, когда те кто сидит в ОВГЗ длинных и средних примут решение продавать. Хотя нужна инфраструктура!
accord_trading_ltd написав:Они же не альтруисты)))))
а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи
Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.
На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.
Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!
Потому что это закрытая тусовка, договорняк. Даже на биржах спреды по 2%.