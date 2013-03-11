accord_trading_ltd написав:Они же не альтруисты)))))
а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи
Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.
На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.
Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!
Таки да, брокеры когда продают физ лицам ОВГЗ продают из своего портфеля и со своей скрытой комисией. С моей точки зрения, сейчас входить в ОВГЗ физлицам не выгодно, разве что на первичное размещение и том минимум с миллионом. Нужна общая площадка с маркетмейкером, типа НБУ, и тогда можно торговать ОВГЗ. А покупать длинные ОВГЗ в предверии повышения учетной ставки, вопрос. Настанет момент, когда те кто сидит в ОВГЗ длинных и средних примут решение продавать. Хотя нужна инфраструктура!
accord_trading_ltd написав:Они же не альтруисты)))))
а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи
Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.
На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.
Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!
Потому что это закрытая тусовка, договорняк. Даже на биржах спреды по 2%.
--- Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.
На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.
Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!![/quote] Потому что это закрытая тусовка, договорняк. Даже на биржах спреды по 2%.[/quote]
Тому власне треба ПРОРАХОВУВАТИ цифри давайте спробуємо? я можу постачати свіжі котіровки ICU, може хтось інший - із іншого банку (банків) але умова - практичний досвід на своїй шкурі, далі беремо і порівнюємо що вигідніше на приблизно однаковому ІСІН-і що вигідніше - "кухня" брокерів, чи чисті первинки із банку але + їх пакет комісій можна взяти рік чи два і суму 500-1М пробуєм?
M-A-X написав:В чем разница между видами доходности по ОВГЗ - SIM - YTM?
https://online.icu/ru/glossary/ Если коротко, то: SIM - простая доходность, т.е. единственный платеж по бумаге вы получите в дату погашения (или номинал или номинал+купон - в зависимости от того, купонная у вас бумага или дисконтная). YTM - доходность к погашению. По такой бумаге до даты погашения есть еще промежуточные купонные платежи. Доходность рассчитана исходя из того, что этот купон вы перевложите под ту же доходность, что на практике не всегда реализуемо, т.к. либо купон будет маленьким и не позволит купить новых бумаг, либо доходность в тот момент будет ниже. Т.е. реальная доходность будет чуть-чуть ниже, скорее всего.
Та же ICU указывает для бумаги UA4000200174 - SIM, но по ней было несколько выплат.