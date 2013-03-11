RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:20

  accord_trading_ltd написав:
  greenozon написав:
  accord_trading_ltd написав:Они же не альтруисты)))))

а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи


Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.

На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.

Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!


Таки да, брокеры когда продают физ лицам ОВГЗ продают из своего портфеля и со своей скрытой комисией. С моей точки зрения, сейчас входить в ОВГЗ физлицам не выгодно, разве что на первичное размещение и том минимум с миллионом. Нужна общая площадка с маркетмейкером, типа НБУ, и тогда можно торговать ОВГЗ. А покупать длинные ОВГЗ в предверии повышения учетной ставки, вопрос. Настанет момент, когда те кто сидит в ОВГЗ длинных и средних примут решение продавать. Хотя нужна инфраструктура!
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 24.07.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:55

Re: Рынок ОВГЗ

  joik написав:А покупать длинные ОВГЗ в предверии повышения учетной ставки, вопрос.


Ставку то повысят, а вот вырастет ли сильно еще доходность ОВГЗ - вопрос.
Если конечно наши госдеятели не хотят повторения 2019 года )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1314
З нами з: 23.04.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:32

  accord_trading_ltd написав:
  greenozon написав:
  accord_trading_ltd написав:Они же не альтруисты)))))

а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи


Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.

На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.

Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!

Потому что это закрытая тусовка, договорняк.
Даже на биржах спреды по 2%.
Каталог новостроек Украины:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
M-A-X
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 08.10.15
Подякував: 684 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:31

Re: Рынок ОВГЗ

ICU буде в Дніпрі в кінці місяця, можна буде підписатися на онлайн-торги ICU Trade:

https://www.facebook.com/ICUua/posts/3714669348644997
Thoron777
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:14

---
Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.

На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.

Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!![/quote]
Потому что это закрытая тусовка, договорняк.
Даже на биржах спреды по 2%.[/quote]




Тому власне треба ПРОРАХОВУВАТИ цифри
давайте спробуємо?
я можу постачати свіжі котіровки ICU, може хтось інший - із іншого банку (банків) але умова - практичний досвід на своїй шкурі, далі беремо і порівнюємо
що вигідніше на приблизно однаковому ІСІН-і що вигідніше - "кухня" брокерів, чи чисті первинки із банку але + їх пакет комісій
можна взяти рік чи два і суму 500-1М
пробуєм?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10622
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:01

  AVF написав:
  M-A-X написав:В чем разница между видами доходности по ОВГЗ - SIM - YTM?

https://online.icu/ru/glossary/
Если коротко, то:
SIM - простая доходность, т.е. единственный платеж по бумаге вы получите в дату погашения (или номинал или номинал+купон - в зависимости от того, купонная у вас бумага или дисконтная).
YTM - доходность к погашению. По такой бумаге до даты погашения есть еще промежуточные купонные платежи. Доходность рассчитана исходя из того, что этот купон вы перевложите под ту же доходность, что на практике не всегда реализуемо, т.к. либо купон будет маленьким и не позволит купить новых бумаг, либо доходность в тот момент будет ниже. Т.е. реальная доходность будет чуть-чуть ниже, скорее всего.

Та же ICU указывает для бумаги UA4000200174 - SIM, но по ней было несколько выплат.
Каталог новостроек Украины:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
M-A-X
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 08.10.15
Подякував: 684 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:07

M-A-X
Можу помилятись, але таке може бути якщо довга бумага (оригінально YTM) вже не буде мати купонів, а лишень погашення
тому її можна розглядати як SIM
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10622
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 173174175176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V$Epropalo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
52 17575
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 16:43
St/2
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 15206
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 4506
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9980)
21.01.2021 16:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.