Додано: Чет 21 січ, 2021 15:14

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Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.



На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.



Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!![/quote]

Потому что это закрытая тусовка, договорняк.

Даже на биржах спреды по 2%.[/quote]









Тому власне треба ПРОРАХОВУВАТИ цифри

давайте спробуємо?

я можу постачати свіжі котіровки ICU, може хтось інший - із іншого банку (банків) але умова - практичний досвід на своїй шкурі, далі беремо і порівнюємо

що вигідніше на приблизно однаковому ІСІН-і що вигідніше - "кухня" брокерів, чи чисті первинки із банку але + їх пакет комісій

можна взяти рік чи два і суму 500-1М

пробуєм?