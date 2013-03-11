у них такая ситуация, что выгоднее купить овгз под 12% с минимальным риском, чем давать кредиту мутному фопу под 7%
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 23 січ, 2021 17:55
Re: Рынок ОВГЗ
Додано: Нед 24 січ, 2021 14:08
и население тоже подтягивается
а тут на ветке есть практики по ОВГЗ, или только теоретики?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 24 січ, 2021 16:41
prodigy
практичний досвід є. якщо хочете щось обговорити пишіть сюди або в ПП
Додано: Нед 24 січ, 2021 16:45
Re: Рынок ОВГЗ
Овгз в $, гарантируются тоже в $?
Додано: Нед 24 січ, 2021 16:59
Re: Рынок ОВГЗ
Конечно. Но я жду форвардные депозиты, очень будет круто, очень, особенно с повышением суммы Фонда.
Додано: Пон 25 січ, 2021 20:54
Свіжі котіровки ICU
шото пропозиція зменшилась в два рази..
+50грн !
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Додано: Вів 26 січ, 2021 21:32
А зачем долларовые обрезали на картинке? Тоже интересно...
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Додано: Сер 27 січ, 2021 22:59
Есть. Ходил по банкам около месяца. В ощаде мне нехватило документов на лям, в ПриватБанке котировки как в isu, но расходы на бумагу жрут пол процента, плюс у ПриватБанка вывод на карту а это ещё пол процента. Взял овгз в айсию. Пока взял немного, до миллиона. Три вида бумаги, на два года на год. Буду брать ещё, но у них тоже лимит, который я уже почти выбрал. Ушел в овгз потому что проценты в деппо дно. В айсию прога мне понравилась, деньги перечисляю с карты ПриватБанка, комиссия три грн.
Ещё рассматривал Фридом финанс, но у них своего портфеля как такового нет и маржа больше. Плюс они сразу предложили что с лимитом можно не особо парится, а это меня немного напрягло. Забыл. Доходность у меня получается в стержнем 11.3 % что полностью устраивает.
Востаннє редагувалось Dimn в Сер 27 січ, 2021 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 січ, 2021 23:05
Если вы зайдёте в их программу то там больше бумаг на продажу.
Додано: Сер 27 січ, 2021 23:05
Re: Рынок ОВГЗ
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