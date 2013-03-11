Додано: Сер 27 січ, 2021 22:59

prodigy написав: nekefer написав: prodigy написав: не вигідно а банки купують і купують не вигідно а банки купують і купують

у них такая ситуация, что выгоднее купить овгз под 12% с минимальным риском, чем давать кредиту мутному фопу под 7% у них такая ситуация, что выгоднее купить овгз под 12% с минимальным риском, чем давать кредиту мутному фопу под 7%



и население тоже подтягивается



а тут на ветке есть практики по ОВГЗ, или только теоретики? и население тоже подтягиваетсяа тут на ветке есть практики по ОВГЗ, или только теоретики?

Есть. Ходил по банкам около месяца. В ощаде мне нехватило документов на лям, в ПриватБанке котировки как в isu, но расходы на бумагу жрут пол процента, плюс у ПриватБанка вывод на карту а это ещё пол процента. Взял овгз в айсию. Пока взял немного, до миллиона. Три вида бумаги, на два года на год. Буду брать ещё, но у них тоже лимит, который я уже почти выбрал. Ушел в овгз потому что проценты в деппо дно. В айсию прога мне понравилась, деньги перечисляю с карты ПриватБанка, комиссия три грн.Ещё рассматривал Фридом финанс, но у них своего портфеля как такового нет и маржа больше. Плюс они сразу предложили что с лимитом можно не особо парится, а это меня немного напрягло. Забыл. Доходность у меня получается в стержнем 11.3 % что полностью устраивает.