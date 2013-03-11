Додано: Сер 27 січ, 2021 23:13

nekefer написав: Dimn написав: Взял овгз в айсию. Взял овгз в айсию.

С аукциона минфина не было бы выгоднее? С аукциона минфина не было бы выгоднее?

Я же пишу, что хотел на первичку, но я не смог обосновать доходы. Подтвердил только 850 тыс.. по остальным суммам у меня небыло документов. Финмон принимает только за последние пять лет. Там полностью де*** подход. Они курсовые разницы например вообще не учитывают, несмотря на то что валюта в банке лежала с 2012 года. И потом, на первичке сейчас доходность плюс минус на один процент будет чем на вторичка. С учётом расходов и всех заморочек, а также то что на айсию я могу выставить свои бумаги на продажу уже на следующий день после покупки, я принял решение купить у них