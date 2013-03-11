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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:13

  nekefer написав:
  Dimn написав:Взял овгз в айсию.

С аукциона минфина не было бы выгоднее?

Я же пишу, что хотел на первичку, но я не смог обосновать доходы. Подтвердил только 850 тыс.. по остальным суммам у меня небыло документов. Финмон принимает только за последние пять лет. Там полностью де*** подход. Они курсовые разницы например вообще не учитывают, несмотря на то что валюта в банке лежала с 2012 года. И потом, на первичке сейчас доходность плюс минус на один процент будет чем на вторичка. С учётом расходов и всех заморочек, а также то что на айсию я могу выставить свои бумаги на продажу уже на следующий день после покупки, я принял решение купить у них
Dimn
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 03:54

  Dimn написав: В айсию прога мне понравилась, деньги перечисляю с карты ПриватБанка, комиссия три грн.

С универсальной или кдв?
greenserfer
 
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  #<1 ... 175176177178
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