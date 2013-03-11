Додано: Чет 28 січ, 2021 07:19

greenserfer написав: Dimn написав: В айсию прога мне понравилась, деньги перечисляю с карты ПриватБанка, комиссия три грн.

В айсию прога мне понравилась, деньги перечисляю с карты ПриватБанка, комиссия три грн.

С универсальной или кдв? С универсальной или кдв?

Для выплат. С универсальной не знаю, я думаю что там ещё 1 процент снимут. Ещё вариант с монобанка, но там до 150 грн за платеж. И ещё вариант узнать в альфе, у айсию там счёт. Хотя за ОВГЗ они деньги требуют на расчетный центр. И ещё проблема с выводом денег при погашении и купона в кеш. Я пока указал монобанк. Там снять 1%, но можно через депозит. Но это пока как бы не актуально, тем более что счета для вывода можно поменять.Вообще за айсию хочу сказать что все пока вполне ок. Я обычно очень придирчиво отношусь с таким историям где я доверяю свои деньги.Если кому интересно готов поделиться опытом. Также у меня есть контакты депортамента ПриватБанка по ценным бумагам. У них кстати тоже вполне все адекватно сделано. Покупка в приват 24, на сумму до дома без подтверждения. Как они это с финмоном стыкуют я не понял, но вот так есть. Но расходы конечно больше. По сим овгз 1200 первая покупка, с открытием счета, по Y, если с тремя купленными выплатами 1800, ну и вывод. Хотя по телефону они сказали что по вы типо не переживайте, наш бэкофис пока при зачислении на карту для выплат пол процента не берет. Это как бы целевое зачисление. Но это было сказано не внятно, другие сотрудники говорили иначе. В айсию мне сначала дали лимит 400 и предупредили что на большую сумму сделки не проведут. Потом позже я им предоставил документы и лимит подняли до 800. Но реально это главная проблема, так как я уверен что большинство не сможет выполнить эти требования по подтверждению источников дохода. При этом они не все реальные источники учитывают.Вообще с ПриватБанком треш, они лажают капец. Я был в трёх отделениях, и никто из сотрудников не смог меня состыковать с реальным человеком который продаёт овгз в ПриватБанке. На горячей линии и сайте телефоны не работали. Потом я додумался и на их горячей линии оставил две жалобы, и мне перезвонил их сотрудник который там за что то отвечает. Набрал и говорит я вот вижу вы жалуетесь дважды, расскажите что там за проблема. Ну я им и выкатил, что так продукты по ОВГЗ не продвигают, никто нифига не знает, контактов нет и соответственно люди уходят от них к Фридом и айсию. Не знаю буду я покупать в ПриватБанке, но до ляма у них доходность в итоге минус 1% от котировок.И ещё момент по поводу котировок, по ютм они с реинвестом купона. Так что надо отнимать около пол процента.