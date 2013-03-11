Я же пишу, что хотел на первичку, но я не смог обосновать доходы. Подтвердил только 850 тыс.. по остальным суммам у меня небыло документов. Финмон принимает только за последние пять лет. Там полностью де*** подход. Они курсовые разницы например вообще не учитывают, несмотря на то что валюта в банке лежала с 2012 года. И потом, на первичке сейчас доходность плюс минус на один процент будет чем на вторичка. С учётом расходов и всех заморочек, а также то что на айсию я могу выставить свои бумаги на продажу уже на следующий день после покупки, я принял решение купить у них
Dimn написав: В айсию прога мне понравилась, деньги перечисляю с карты ПриватБанка, комиссия три грн.
С универсальной или кдв?
Для выплат. С универсальной не знаю, я думаю что там ещё 1 процент снимут. Ещё вариант с монобанка, но там до 150 грн за платеж. И ещё вариант узнать в альфе, у айсию там счёт. Хотя за ОВГЗ они деньги требуют на расчетный центр. И ещё проблема с выводом денег при погашении и купона в кеш. Я пока указал монобанк. Там снять 1%, но можно через депозит. Но это пока как бы не актуально, тем более что счета для вывода можно поменять.
Вообще за айсию хочу сказать что все пока вполне ок. Я обычно очень придирчиво отношусь с таким историям где я доверяю свои деньги.
Если кому интересно готов поделиться опытом. Также у меня есть контакты депортамента ПриватБанка по ценным бумагам. У них кстати тоже вполне все адекватно сделано. Покупка в приват 24, на сумму до ляма без подтверждения. Как они это с финмоном стыкуют я не понял, но вот так есть. Но расходы конечно больше. По сим овгз 1200 первая покупка, с открытием счета, по Y, если с тремя купонами вэ1800, ну и вывод. Хотя по телефону они сказали что по вы типо не переживайте, наш бэкофис пока при зачислении на карту для выплат пол процента не берет. Это как бы целевое зачисление. Но это было сказано не внятно, другие сотрудники говорили иначе. В айсию мне сначала дали лимит 400 и предупредили что на большую сумму сделки не проведут. Потом позже я им предоставил документы и лимит подняли до 800. Но реально это главная проблема, так как я уверен что большинство не сможет выполнить эти требования по подтверждению источников дохода. При этом они не все реальные источники учитывают.
Вообще с ПриватБанком треш, они лажают капец. Я был в трёх отделениях, и никто из сотрудников не смог меня состыковать с реальным человеком который продаёт овгз в ПриватБанке. На горячей линии и сайте телефоны не работали. Потом я додумался и на их горячей линии оставил две жалобы, и мне перезвонил их сотрудник который там за что то отвечает. Набрал и говорит я вот вижу вы жалуетесь дважды, расскажите что там за проблема. Ну я им и выкатил, что так продукты по ОВГЗ не продвигают, никто нифига не знает, контактов нет и соответственно люди уходят от них к Фридом и айсию. Не знаю буду я покупать в ПриватБанке, но до ляма у них доходность в итоге минус 1% от котировок. И ещё момент по поводу котировок, по ютм они с реинвестом купона. Так что надо отнимать около пол процента.
Dimn написав:Вообще с ПриватБанком треш, они лажают капец. Я был в трёх отделениях, и никто из сотрудников не смог меня состыковать с реальным человеком который продаёт овгз в ПриватБанке.
ПІДТВЕРДЖУЮ ваші слова на 100% трешняк повний! я почав комунікувати із ПБ коли в них ще і в поміні не було меню покупки бумаг в ПРиват24 3 місяці!!! я шукав потрібну людину, лишав заявки, ходив по відділеннях - ТУПНЯК повний потім хтось позвонив, як озвучив тарифи я тихо при...ів і сказав - спасіба, ні нада
Dimn написав:Для выплат. С универсальной не знаю, я думаю что там ещё 1 процент снимут. Ещё вариант с монобанка, но там до 150 грн за платеж. И ещё вариант узнать в альфе, у айсию там счёт. Хотя за ОВГЗ они деньги требуют на расчетный центр. И ещё проблема с выводом денег при погашении и купона в кеш. Я пока указал монобанк. Там снять 1%, но можно через депозит. Но это пока как бы не актуально, тем более что счета для вывода можно поменять.
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