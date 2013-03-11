Додано: Чет 28 січ, 2021 11:27

Опыт похода физ лица за ОВГЗ.

В октябре 2020 закончился депозит и принял решение разобраться в теме ОВГЗ и обязательно как достижение цели купить ОВГЗ.

Начал с брокеров, Приват отмел сразу, мелкие банки тоже, остались Альфа, Универ, ИСУ, Укрсиб. Путем телефонных разговоров отпали Урксиб и Альфа, впечатление что клиент с ниже миллиона не интересен. Мгновенно откликнулись ИСУ, перезвонили сами, четко отработано общение с клиентами, сумма вообще не интересовала, фин мониторинг вступает в силу от 400К, все понятно, вот только необходимо физически присутствовать в Киеве, или городах на выезде, при открытии брокерського счета. Практически не совпало. Остался Универ с его мобильным приложением ВОТАН. Скачал на мобильный, открыли кабинет клиента, пока не трогал РобоЕдвайзер, но есть вкладка Биржа с перечнем ОВГЗ и возможностью формировать заявки на заблокированние деньги. Деньги СЕПом на Расчетный центр и сразу же отображаются в приложении, завел деньги и решил протестировать. Чтобы оформить заявку на покупку нужен ЕЦП, у меня ЕПЦ от Дия, с расширением DAT, а у ВОТАНА забит ЕЦП от ПРивата с расширением jks. Опять практически не совпало.

В итоге 4 месяца, цель не достигнута, но появляются новые ощущения в понимании этого нового рынка ОВГЗ, инфраструктуры для физ лица нет, но все быстро меняется, у первичных диллеров и вольных брокеров ОВГЗ как грязи, в общей структуре ОВГЗ физ лица владеют децл, все фокусируются на такой опции как доходность, это да. Но вот для себя

еще не выбрал стратегию: купить и сидеть в долгих ОВГЗ или подождать еще немного когда начнется сброс в уже сидящих! Как то так!