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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 січ, 2021 11:27
Опыт похода физ лица за ОВГЗ.
В октябре 2020 закончился депозит и принял решение разобраться в теме ОВГЗ и обязательно как достижение цели купить ОВГЗ.
Начал с брокеров, Приват отмел сразу, мелкие банки тоже, остались Альфа, Универ, ИСУ, Укрсиб. Путем телефонных разговоров отпали Урксиб и Альфа, впечатление что клиент с ниже миллиона не интересен. Мгновенно откликнулись ИСУ, перезвонили сами, четко отработано общение с клиентами, сумма вообще не интересовала, фин мониторинг вступает в силу от 400К, все понятно, вот только необходимо физически присутствовать в Киеве, или городах на выезде, при открытии брокерського счета. Практически не совпало. Остался Универ с его мобильным приложением ВОТАН. Скачал на мобильный, открыли кабинет клиента, пока не трогал РобоЕдвайзер, но есть вкладка Биржа с перечнем ОВГЗ и возможностью формировать заявки на заблокированние деньги. Деньги СЕПом на Расчетный центр и сразу же отображаются в приложении, завел деньги и решил протестировать. Чтобы оформить заявку на покупку нужен ЕЦП, у меня ЕПЦ от Дия, с расширением DAT, а у ВОТАНА забит ЕЦП от ПРивата с расширением jks. Опять практически не совпало.
В итоге 4 месяца, цель не достигнута, но появляются новые ощущения в понимании этого нового рынка ОВГЗ, инфраструктуры для физ лица нет, но все быстро меняется, у первичных диллеров и вольных брокеров ОВГЗ как грязи, в общей структуре ОВГЗ физ лица владеют децл, все фокусируются на такой опции как доходность, это да. Но вот для себя
еще не выбрал стратегию: купить и сидеть в долгих ОВГЗ или подождать еще немного когда начнется сброс в уже сидящих! Как то так!
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joik
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:29
joik написав:
, впечатление что клиент с ниже миллиона не интересен. Мгновенно откликнулись ИСУ, подождать еще немного когда начнется сброс в уже сидящих! Как то так!
Потому что до 1 млн вы на первичку не зайдёте. А меньше ляма история что не все банки продают вторичка.
Ждать "сброс уже сидящих" нет никакого смысла, так как ставка будет рыночной. Если доходность падает то ОВДП с большей доходность дорожают, а если повышается то дешевеют по номинналу.например сейчас бумага под 16 годовых стоит плюс 4процента к стоимости и плюс нкд. Хотите заработать то надо полубому покупать а потом уже решать что делать
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Dimn
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:47
joik написав:
Опыт похода физ лица за ОВГЗ...
Общались с Укргазом и Пивденным? Или они для вас слишком мелкие
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Smitten
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:09
Smitten написав: joik написав:
Опыт похода физ лица за ОВГЗ...
Общались с Укргазом и Пивденным? Или они для вас слишком мелкие
Как-то не пришлось использовать ихние услуги. Укргаз продажный актив, после смены собственника сменятся тарифы, Пивденный по структуре собственности обслуживает региональную корпорацию, нет доверия.
Но суть в другом, если накупить долгих ОВГЗ скажем 25 год, то вся соль доходности будет крутится вокруг бесплатного хранения на счету у банка как депозитарного учереждения и операции с купонными деньгами. Если банк меняет тарифы на эти основные услуги по ОВГЗ, тогда процент доходности снижается, если менять банк и искать другое депозитарное учереждение, это опять солидные транзакционные издержки. И цены на вторичке будет падать и к гадалке не ходи. Как то так
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joik
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