Опыт похода физ лица за ОВГЗ. В октябре 2020 закончился депозит и принял решение разобраться в теме ОВГЗ и обязательно как достижение цели купить ОВГЗ. Начал с брокеров, Приват отмел сразу, мелкие банки тоже, остались Альфа, Универ, ИСУ, Укрсиб. Путем телефонных разговоров отпали Урксиб и Альфа, впечатление что клиент с ниже миллиона не интересен. Мгновенно откликнулись ИСУ, перезвонили сами, четко отработано общение с клиентами, сумма вообще не интересовала, фин мониторинг вступает в силу от 400К, все понятно, вот только необходимо физически присутствовать в Киеве, или городах на выезде, при открытии брокерського счета. Практически не совпало. Остался Универ с его мобильным приложением ВОТАН. Скачал на мобильный, открыли кабинет клиента, пока не трогал РобоЕдвайзер, но есть вкладка Биржа с перечнем ОВГЗ и возможностью формировать заявки на заблокированние деньги. Деньги СЕПом на Расчетный центр и сразу же отображаются в приложении, завел деньги и решил протестировать. Чтобы оформить заявку на покупку нужен ЕЦП, у меня ЕПЦ от Дия, с расширением DAT, а у ВОТАНА забит ЕЦП от ПРивата с расширением jks. Опять практически не совпало. В итоге 4 месяца, цель не достигнута, но появляются новые ощущения в понимании этого нового рынка ОВГЗ, инфраструктуры для физ лица нет, но все быстро меняется, у первичных диллеров и вольных брокеров ОВГЗ как грязи, в общей структуре ОВГЗ физ лица владеют децл, все фокусируются на такой опции как доходность, это да. Но вот для себя еще не выбрал стратегию: купить и сидеть в долгих ОВГЗ или подождать еще немного когда начнется сброс в уже сидящих! Как то так!
joik написав:, впечатление что клиент с ниже миллиона не интересен. Мгновенно откликнулись ИСУ, подождать еще немного когда начнется сброс в уже сидящих! Как то так!
Потому что до 1 млн вы на первичку не зайдёте. А меньше ляма история что не все банки продают вторичка. Ждать "сброс уже сидящих" нет никакого смысла, так как ставка будет рыночной. Если доходность падает то ОВДП с большей доходность дорожают, а если повышается то дешевеют по номинналу.например сейчас бумага под 16 годовых стоит плюс 4процента к стоимости и плюс нкд. Хотите заработать то надо полубому покупать а потом уже решать что делать
Общались с Укргазом и Пивденным? Или они для вас слишком мелкие
Как-то не пришлось использовать ихние услуги. Укргаз продажный актив, после смены собственника сменятся тарифы, Пивденный по структуре собственности обслуживает региональную корпорацию, нет доверия. Но суть в другом, если накупить долгих ОВГЗ скажем 25 год, то вся соль доходности будет крутится вокруг бесплатного хранения на счету у банка как депозитарного учереждения и операции с купонными деньгами. Если банк меняет тарифы на эти основные услуги по ОВГЗ, тогда процент доходности снижается, если менять банк и искать другое депозитарное учереждение, это опять солидные транзакционные издержки. И цены на вторичке будет падать и к гадалке не ходи. Как то так
Общались с Укргазом и Пивденным? Или они для вас слишком мелкие
Как-то не пришлось использовать ихние услуги. Укргаз продажный актив, после смены собственника сменятся тарифы, Пивденный по структуре собственности обслуживает региональную корпорацию, нет доверия. Но суть в другом, если накупить долгих ОВГЗ скажем 25 год, то вся соль доходности будет крутится вокруг бесплатного хранения на счету у банка как депозитарного учереждения и операции с купонными деньгами. Если банк меняет тарифы на эти основные услуги по ОВГЗ, тогда процент доходности снижается, если менять банк и искать другое депозитарное учереждение, это опять солидные транзакционные издержки. И цены на вторичке будет падать и к гадалке не ходи. Как то так
Цены на вторичке будут падать? Что имеется ввиду? Снижается будет доходность? Тогда цены на сегодняшнюю бумагу будет наоборот расти и это рост покроет все издержки. Или вы имеете ввиду доходность?
У меня вопрос к знающим людям. ICU дают выписку со счета в ценных бумагах. Но это их документы. А можно где то проверить что данные бумаги действительно на твоём счету? Может есть какой-то реестр, или комиссия по ценным бумагам что-то свое ведёт?
Dimn написав:У меня вопрос к знающим людям. ICU дают выписку со счета в ценных бумагах. Но это их документы. А можно где то проверить что данные бумаги действительно на твоём счету? Может есть какой-то реестр, или комиссия по ценным бумагам что-то свое ведёт?
Реестр нет, узнавал, даже по наследству нельзя найти наследство в ЦБ, момент не налажен.
joik написав:в общей структуре ОВГЗ физ лица владеют децл, все фокусируются на такой опции как доходность, это да.
в цьому році фізики рвануть на пару іксів, гадаю, із аналітичних дописів -
"Тренд 2019 року зі впевненим зростанням інвестицій фізичних осіб в ОВДП повертається. За останні два місяці портфель українців у гривневих держоблігаціях зріс більше ніж вдвічі - з 2 млрд до 4.5 млрд. Попит на валютні папери теж йде догори. Портфель українців в держоблігаціях от-от має сягнути чергової планки в 12 млрд грн.
Це ще не бум чи суперхайп, але очевидно, що зниження ставок за депозитами підштовхує українців шукати інші інструменти. А вищі дохідності, 100% гарантії виплати та 0% оподаткування роблять ОВДП альтернативою №1 для тих, хто не готовий до ризикованих інвестицій, наприклад, в акції."