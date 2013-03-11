nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая. Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так). Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий
Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.
nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая. Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так). Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий
Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.
абсолютно ідентична надійність, вище написали - депозитарій один - НБУ враховуючи банкопад - я б сказав банки менш надійні інститути (ймовірно окрім держбанків)
nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая. Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так). Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий
Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.
абсолютно ідентична надійність, вище написали - депозитарій один - НБУ враховуючи банкопад - я б сказав банки менш надійні інститути (ймовірно окрім держбанків)