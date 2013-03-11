nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая. Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так). Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий
Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.
nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая. Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так). Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий
Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.
абсолютно ідентична надійність, вище написали - депозитарій один - НБУ враховуючи банкопад - я б сказав банки менш надійні інститути (ймовірно окрім держбанків)
nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая. Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так). Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий
Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.
абсолютно ідентична надійність, вище написали - депозитарій один - НБУ враховуючи банкопад - я б сказав банки менш надійні інститути (ймовірно окрім держбанків)
Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ
Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?
Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ
Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?
Депозитарное учереждение это деятельность хранения ценных бумаг в бездокументарной форме на счетах в ценных бумагах собственников, это лицензионная деятельность. Само хранение происходит на програмном продукте Национального депозитария или на собственном лицензионном продукте депозитарнорго учереждения. Связка и работа депозитарных учереждений из собственниками, а Национального депозитария с емитентами ценных бумаг и образует депозитарную систему Украины. Национальный банк имеет свой Депозитарий. ОВГЗ емитируемые Минфином попадают на биржу через первичные аукционы и депозитарий Нацбанка, а потом за результатами аукционов списываются со счетов Минфина на счета в ценных бумагах первичных дилеров, а потм на счета в ценных бумагах нерезов, банках, юр лиц и физ лиц, открытые в депозитарных учереждениях.
Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ
Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?
Даёт. Отчёт торговца и выписку по движению по счету. Но во-первых выписка показывает только проведенную операцию по бумагам определенного выпуска, а другие бумаги в выписке по движению по счету не отображаются. У меня несколько разных облигаций, например три вида. И когда например я вчера докупил бумаги определенного выпуска в выписке будут только эти бумаги с начальным количеством и конечным