Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:46

joik написав: Smitten написав: Dimn написав: Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ

Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите

А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки? Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверитеА депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?



Депозитарное учереждение это деятельность хранения ценных бумаг в бездокументарной форме на счетах в ценных бумагах собственников, это лицензионная деятельность. Само хранение происходит на програмном продукте Национального депозитария или на собственном лицензионном продукте депозитарнорго учереждения. Связка и работа депозитарных учереждений из собственниками, а Национального депозитария с емитентами ценных бумаг и образует депозитарную систему Украины. Национальный банк имеет свой Депозитарий. ОВГЗ емитируемые Минфином попадают на биржу через первичные аукционы и депозитарий Нацбанка, а потом за результатами аукционов списываются со счетов Минфина на счета в ценных бумагах первичных дилеров, а потм на счета в ценных бумагах нерезов, банках, юр лиц и физ лиц, открытые в депозитарных учереждениях. Депозитарное учереждение это деятельность хранения ценных бумаг в бездокументарной форме на счетах в ценных бумагах собственников, это лицензионная деятельность. Само хранение происходит на програмном продукте Национального депозитария или на собственном лицензионном продукте депозитарнорго учереждения. Связка и работа депозитарных учереждений из собственниками, а Национального депозитария с емитентами ценных бумаг и образует депозитарную систему Украины. Национальный банк имеет свой Депозитарий. ОВГЗ емитируемые Минфином попадают на биржу через первичные аукционы и депозитарий Нацбанка, а потом за результатами аукционов списываются со счетов Минфина на счета в ценных бумагах первичных дилеров, а потм на счета в ценных бумагах нерезов, банках, юр лиц и физ лиц, открытые в депозитарных учереждениях.

Вот я об этом и спрашиваю. У ICU есть и брокерская лицензия и лицензия депозитарной установы. Я хотел бы увидеть что мои бумаги действительно существуют и нац депозитарий видит мои бумаги на счёту который открыт в айсию. А их бумага-выписка со счета это просто бумага, которую они могут нарисовать с любыми цифрами.Хотя в банке выписка о движении или остатке денег на счёте тоже по сути бумажка банка. Но в случае с банком есть хотя бы приход по кассе или платежное поручение. А в случае с айсию я даже с биржи (они судя по отчётам работают через перспективу) я получить не могу. Хотя они по документам с биржи не отказывают но говорят что ждать надо месяц.Короче говоря ситуация выглядит таким образом, я перечислил с привата на их счет в расчетном центре например пол миллиона. Через примерно пару часов я вижу эти деньги в их программе, что впринципе также полная фигня э, если они например меня от нее отключат. Гарантии нет никакой. Далее я захожу в меню, в этой программе, и выбираю облигации которые я хочу купить /. По их заверению это их портфель. Нажимаю купить, ввожу код с смс и через пару секунд они в программе мне пишут что поздравляю вас вы купили овдп. И соответственно сумма остатка на счету, опять же в программе становится меньше на сумму сделки. Но подключена эта программа к бирже, или это вообще их какая то замануха вы понять не можете. Вы не видите ничего кроме игрушки в смартфоне. Наследующий день вам на почту приходит две два письма, одно отчёт торговца, а второе выписка об операции. Данные документы никем не подписанны, это просто форма. Я попросил их подписать, поставить печать и скинуть мне скан. Они это сделали. Но дело в том что я могу сегодня сделать за 400 грн. печать как у них и тупо клепать отчёты торговца и выписки со счета. На мой запрос об предоставить доказательства что эти бумаги мною куплены, что их видит нац депозитарий, или ещё кто-то из контролирующих органов, они отказывают и говорят что такой возможности нет. Могут только через месяц закинуть доки с биржи. Учитывая срок месяц, это все тоже! явно не добавляет доверия т.к. явно что с биржей они обмениваются документами не раз в месяц, а скорее всего мгновенно по электронному документообороту. А теперь самый главный нюанс, в договоре прописано, что вы им даёте поручение о покупке овгз письменной заявкой, которую в реальности подаётся через их программу. В договоре указано что заявка только может быть направлена с помощью программного модуля. Короче говоря я сегодня чувствую себя полным идиотом, т.к. именно сейчас я понял что кроме своих бумажек они в подтверждение покупки овгз ничего не дадут. При этом в договоре они обязаны их подписать ецп, но это они в моем случае не выполняют. Вообще то им достаточно меня сейчас просто отключить от своей программы и сказать что мы тебя не знаем иди броди. Кроме платёжки от ПриватБанка у меня нет никаких письменных доказательств. В Украине взыскать с ООО с пустыми счетами деньги невозможно. К учередителям претензий не предъявить, а директор... он деньги не вернет. Или другой момент. Я сижу и жду своего купона, думаю что все ок. Начинаю разбираться, купона нет. С точки зрения тех документов которые я имею я смогу у них потребовать только деньги как безосновательный платеж. Ибо подтвердить что я ICU дал заявку на покупку и они купили мне реально нечем.При всем при этом, когда подписывали договор то говорили что документы предоставят.Мне вот почему то сейчас дошло что меня развели