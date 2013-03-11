nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая. Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так). Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий
Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.
nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая. Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так). Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий
Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.
абсолютно ідентична надійність, вище написали - депозитарій один - НБУ враховуючи банкопад - я б сказав банки менш надійні інститути (ймовірно окрім держбанків)
nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая. Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так). Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий
Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.
абсолютно ідентична надійність, вище написали - депозитарій один - НБУ враховуючи банкопад - я б сказав банки менш надійні інститути (ймовірно окрім держбанків)
Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ
Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?
Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ
Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?
Депозитарное учереждение это деятельность хранения ценных бумаг в бездокументарной форме на счетах в ценных бумагах собственников, это лицензионная деятельность. Само хранение происходит на програмном продукте Национального депозитария или на собственном лицензионном продукте депозитарнорго учереждения. Связка и работа депозитарных учереждений из собственниками, а Национального депозитария с емитентами ценных бумаг и образует депозитарную систему Украины. Национальный банк имеет свой Депозитарий. ОВГЗ емитируемые Минфином попадают на биржу через первичные аукционы и депозитарий Нацбанка, а потом за результатами аукционов списываются со счетов Минфина на счета в ценных бумагах первичных дилеров, а потм на счета в ценных бумагах нерезов, банках, юр лиц и физ лиц, открытые в депозитарных учереждениях.
Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ
Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?
Даёт. Отчёт торговца и выписку по движению по счету. Но во-первых выписка показывает только проведенную операцию по бумагам определенного выпуска, а другие бумаги в выписке по движению по счету не отображаются. У меня несколько разных облигаций, например три вида. И когда например я вчера докупил бумаги определенного выпуска в выписке будут только эти бумаги с начальным количеством и конечным
Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ
Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?
Депозитарное учереждение это деятельность хранения ценных бумаг в бездокументарной форме на счетах в ценных бумагах собственников, это лицензионная деятельность. Само хранение происходит на програмном продукте Национального депозитария или на собственном лицензионном продукте депозитарнорго учереждения. Связка и работа депозитарных учереждений из собственниками, а Национального депозитария с емитентами ценных бумаг и образует депозитарную систему Украины. Национальный банк имеет свой Депозитарий. ОВГЗ емитируемые Минфином попадают на биржу через первичные аукционы и депозитарий Нацбанка, а потом за результатами аукционов списываются со счетов Минфина на счета в ценных бумагах первичных дилеров, а потм на счета в ценных бумагах нерезов, банках, юр лиц и физ лиц, открытые в депозитарных учереждениях.
Вот я об этом и спрашиваю. У ICU есть и брокерская лицензия и лицензия депозитарной установы. Я хотел бы увидеть что мои бумаги действительно существуют и нац депозитарий видит мои бумаги на счёту который открыт в айсию. А их бумага-выписка со счета это просто бумага, которую они могут нарисовать с любыми цифрами. Хотя в банке выписка о движении или остатке денег на счёте тоже по сути бумажка банка. Но в случае с банком есть хотя бы приход по кассе или платежное поручение. А в случае с айсию я даже с биржи (они судя по отчётам работают через перспективу) я получить не могу. Хотя они по документам с биржи не отказывают но говорят что ждать надо месяц. Короче говоря ситуация выглядит таким образом, я перечислил с привата на их счет в расчетном центре например пол миллиона. Через примерно пару часов я вижу эти деньги в их программе, что впринципе также полная фигня э, если они например меня от нее отключат. Гарантии нет никакой. Далее я захожу в меню, в этой программе, и выбираю облигации которые я хочу купить /. По их заверению это их портфель. Нажимаю купить, ввожу код с смс и через пару секунд они в программе мне пишут что поздравляю вас вы купили овдп. И соответственно сумма остатка на счету, опять же в программе становится меньше на сумму сделки. Но подключена эта программа к бирже, или это вообще их какая то замануха вы понять не можете. Вы не видите ничего кроме игрушки в смартфоне. Наследующий день вам на почту приходит две два письма, одно отчёт торговца, а второе выписка об операции. Данные документы никем не подписанны, это просто форма. Я попросил их подписать, поставить печать и скинуть мне скан. Они это сделали. Но дело в том что я могу сегодня сделать за 400 грн. печать как у них и тупо клепать отчёты торговца и выписки со счета. На мой запрос об предоставить доказательства что эти бумаги мною куплены, что их видит нац депозитарий, или ещё кто-то из контролирующих органов, они отказывают и говорят что такой возможности нет. Могут только через месяц закинуть доки с биржи. Учитывая срок месяц, это все тоже! явно не добавляет доверия т.к. явно что с биржей они обмениваются документами не раз в месяц, а скорее всего мгновенно по электронному документообороту. А теперь самый главный нюанс, в договоре прописано, что вы им даёте поручение о покупке овгз письменной заявкой, которую в реальности подаётся через их программу. В договоре указано что заявка только может быть направлена с помощью программного модуля. Короче говоря я сегодня чувствую себя полным идиотом, т.к. именно сейчас я понял что кроме своих бумажек они в подтверждение покупки овгз ничего не дадут. При этом в договоре они обязаны их подписать ецп, но это они в моем случае не выполняют. Вообще то им достаточно меня сейчас просто отключить от своей программы и сказать что мы тебя не знаем иди броди. Кроме платёжки от ПриватБанка у меня нет никаких письменных доказательств. В Украине взыскать с ООО с пустыми счетами деньги невозможно. К учередителям претензий не предъявить, а директор... он деньги не вернет. Или другой момент. Я сижу и жду своего купона, думаю что все ок. Начинаю разбираться, купона нет. С точки зрения тех документов которые я имею я смогу у них потребовать только деньги как безосновательный платеж. Ибо подтвердить что я ICU дал заявку на покупку и они купили мне реально нечем. При всем при этом, когда подписывали договор то говорили что документы предоставят. Мне вот почему то сейчас дошло что меня развели