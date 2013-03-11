RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:38

  nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая.
Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так).
Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий :D

Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.
Dimn
 
Повідомлень: 138
З нами з: 15.12.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:35

reg2f

Гарний аналіз!
спробуйте залишити ще тут заявку - https://minfin.com.ua/ua/invest/ovgz/
колись навіть новим клієнтам ++ до % додавали
не знаю як зараз
Відписали на 2ий день

опція 2- https://minfin.com.ua/ua/bonus/ovgz/72- ... 2-ovgz-icu

Про Приват - там купа комісій і малі ставки по бумагам
колеги рахували що вигідно від 1М чи більше (великий плюс - це зручність онлайн покупки)

По Універу - як брокер може мати доступ до первинних аукціонів Мінфіну, якщо туди допущені суто 12 банків ??
https://mof.gov.ua/uk/perelik-pervinnih-dileriv

до речі! Укрсиб мінфін копнув недавно - замало купував об'єму!!
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 29 січ, 2021 11:51, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10705
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:36

  Dimn написав:
  nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая.
Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так).
Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий :D

Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.


абсолютно ідентична надійність, вище написали - депозитарій один - НБУ
враховуючи банкопад - я б сказав банки менш надійні інститути (ймовірно окрім держбанків)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10705
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:42

  greenozon написав:
  Dimn написав:
  nekefer написав:ОВГЗ хранятся в депозитарии а не у брокера. Финансово надежность одинаковая.
Тут вопрос чисто уголовный, смогут ли сделать операцию с ОВГЗ без участия собственника (подделать живую подпись или интернет-ордер, или вообще просто так).
Страна такая что стратегические предприятия воруют просто переписав у регистратора ... поэтому любой олигарх имеет собственный депозитарий :D

Вот это меня смущает. ICU лицензия есть, но нет механизма защиты. Счёт в банке в этом плане надёжнее.


абсолютно ідентична надійність, вище написали - депозитарій один - НБУ
враховуючи банкопад - я б сказав банки менш надійні інститути (ймовірно окрім держбанків)

Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ
Dimn
 
Повідомлень: 138
З нами з: 15.12.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:59

  Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ

Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите
А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?
Smitten
 
Повідомлень: 159
З нами з: 16.12.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:02

  Smitten написав:
  Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ

Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите
А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?


Депозитарное учереждение это деятельность хранения ценных бумаг в бездокументарной форме на счетах в ценных бумагах собственников, это лицензионная деятельность. Само хранение происходит на програмном продукте Национального депозитария или на собственном лицензионном продукте депозитарнорго учереждения. Связка и работа депозитарных учереждений из собственниками, а Национального депозитария с емитентами ценных бумаг и образует депозитарную систему Украины. Национальный банк имеет свой Депозитарий. ОВГЗ емитируемые Минфином попадают на биржу через первичные аукционы и депозитарий Нацбанка, а потом за результатами аукционов списываются со счетов Минфина на счета в ценных бумагах первичных дилеров, а потм на счета в ценных бумагах нерезов, банках, юр лиц и физ лиц, открытые в депозитарных учереждениях.
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 356
З нами з: 24.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:29

  Smitten написав:
  Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ

Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите
А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?

Даёт. Отчёт торговца и выписку по движению по счету. Но во-первых выписка показывает только проведенную операцию по бумагам определенного выпуска, а другие бумаги в выписке по движению по счету не отображаются. У меня несколько разных облигаций, например три вида. И когда например я вчера докупил бумаги определенного выпуска в выписке будут только эти бумаги с начальным количеством и конечным
Dimn
 
Повідомлень: 138
З нами з: 15.12.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:46

  joik написав:
  Smitten написав:
  Dimn написав:Но выписку даёт депозитарная установка а не НБУ

Но по банкам ведь все аналогично. Вам дает информацию/выписку исключительно ваш банк. Никаким другим образом вы эту информацию не проверите
А депозитарий ICU дает на бумаге выписку по движению по счету цб после сделки?


Депозитарное учереждение это деятельность хранения ценных бумаг в бездокументарной форме на счетах в ценных бумагах собственников, это лицензионная деятельность. Само хранение происходит на програмном продукте Национального депозитария или на собственном лицензионном продукте депозитарнорго учереждения. Связка и работа депозитарных учереждений из собственниками, а Национального депозитария с емитентами ценных бумаг и образует депозитарную систему Украины. Национальный банк имеет свой Депозитарий. ОВГЗ емитируемые Минфином попадают на биржу через первичные аукционы и депозитарий Нацбанка, а потом за результатами аукционов списываются со счетов Минфина на счета в ценных бумагах первичных дилеров, а потм на счета в ценных бумагах нерезов, банках, юр лиц и физ лиц, открытые в депозитарных учереждениях.

Вот я об этом и спрашиваю. У ICU есть и брокерская лицензия и лицензия депозитарной установы. Я хотел бы увидеть что мои бумаги действительно существуют и нац депозитарий видит мои бумаги на счёту который открыт в айсию. А их бумага-выписка со счета это просто бумага, которую они могут нарисовать с любыми цифрами.
Хотя в банке выписка о движении или остатке денег на счёте тоже по сути бумажка банка. Но в случае с банком есть хотя бы приход по кассе или платежное поручение. А в случае с айсию я даже с биржи (они судя по отчётам работают через перспективу) я получить не могу. Хотя они по документам с биржи не отказывают но говорят что ждать надо месяц.
Короче говоря ситуация выглядит таким образом, я перечислил с привата на их счет в расчетном центре например пол миллиона. Через примерно пару часов я вижу эти деньги в их программе, что впринципе также полная фигня э, если они например меня от нее отключат. Гарантии нет никакой. Далее я захожу в меню, в этой программе, и выбираю облигации которые я хочу купить /. По их заверению это их портфель. Нажимаю купить, ввожу код с смс и через пару секунд они в программе мне пишут что поздравляю вас вы купили овдп. И соответственно сумма остатка на счету, опять же в программе становится меньше на сумму сделки. Но подключена эта программа к бирже, или это вообще их какая то замануха вы понять не можете. Вы не видите ничего кроме игрушки в смартфоне. Наследующий день вам на почту приходит две два письма, одно отчёт торговца, а второе выписка об операции. Данные документы никем не подписанны, это просто форма. Я попросил их подписать, поставить печать и скинуть мне скан. Они это сделали. Но дело в том что я могу сегодня сделать за 400 грн. печать как у них и тупо клепать отчёты торговца и выписки со счета. На мой запрос об предоставить доказательства что эти бумаги мною куплены, что их видит нац депозитарий, или ещё кто-то из контролирующих органов, они отказывают и говорят что такой возможности нет. Могут только через месяц закинуть доки с биржи. Учитывая срок месяц, это все тоже! явно не добавляет доверия т.к. явно что с биржей они обмениваются документами не раз в месяц, а скорее всего мгновенно по электронному документообороту. А теперь самый главный нюанс, в договоре прописано, что вы им даёте поручение о покупке овгз письменной заявкой, которую в реальности подаётся через их программу. В договоре указано что заявка только может быть направлена с помощью программного модуля. Короче говоря я сегодня чувствую себя полным идиотом, т.к. именно сейчас я понял что кроме своих бумажек они в подтверждение покупки овгз ничего не дадут. При этом в договоре они обязаны их подписать ецп, но это они в моем случае не выполняют. Вообще то им достаточно меня сейчас просто отключить от своей программы и сказать что мы тебя не знаем иди броди. Кроме платёжки от ПриватБанка у меня нет никаких письменных доказательств. В Украине взыскать с ООО с пустыми счетами деньги невозможно. К учередителям претензий не предъявить, а директор... он деньги не вернет. Или другой момент. Я сижу и жду своего купона, думаю что все ок. Начинаю разбираться, купона нет. С точки зрения тех документов которые я имею я смогу у них потребовать только деньги как безосновательный платеж. Ибо подтвердить что я ICU дал заявку на покупку и они купили мне реально нечем.
При всем при этом, когда подписывали договор то говорили что документы предоставят.
Мне вот почему то сейчас дошло что меня развели
Dimn
 
Повідомлень: 138
З нами з: 15.12.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:07

Re: Рынок ОВГЗ

  Dimn написав:Но подключена эта программа к бирже


Не подключена, покупаете у них, как в магазине
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 24.10.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 177178179180
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
52 17896
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 16:43
St/2
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 15224
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 4529
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.