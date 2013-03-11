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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 04:36

Dimn
Я все ще не бачу, чим банк надійніший:
Банківські послуги ліцензуються; послуги брокера ліцензуються
Банк показує цифри у своїй програмі; брокер показує цифри у своїй програмі.
Банк може збанкрутувати; брокер може збанкрутувати.
Щодо ЕЦП, то те, що ви його не бачите ще не значить, що його немає. Брокер сам вам його генерує, сам за Вас підписує заявку прямо у застосунку, з допомогою СМС ви лише підтверджуєте згоду на накладання підпису. Що заважає брокеру підписати таким чином від вашого імені будь-який документ - нічого, як і нічого не заважає Прихвату зробити те саме.
Вимагати у брокера довідку, що нац. депозитарій бачить папери у депозитарії брокера - це все одно, що вимагати у банку довідку, що НБУ дійсно бачить суму на вашому рахунку.
То у чому різниця? Прихват - надійна установа з незаплямованою діловою репутацією?

Я не намагаюся Вас переконати, що брокер краще, але виглядає так, що певний рівень ризику є і там, і там. Якщо ви комусь довіряєте більше, а комусь менше, та ще й готові за це платили, ніхто у вас право зробити такий вибір не забирає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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